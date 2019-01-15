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帕克隨黃蜂出征聖安東尼奧 馬刺球迷熱情歡迎

最新更新：2019/01/15 14:45

（中央社洛杉磯15日綜合外電報導）美國職籃NBA夏洛特黃蜂今天踢館成功，以108比93擊敗聖安東尼奧馬刺，即便如此，地主球迷仍視已轉到黃蜂的控衛帕克（Tony Parker）為馬刺的一份子，讓他情緒激動。

來自法國的帕克，生涯待過馬刺17個球季，並隨馬刺拿過4次總冠軍，曾和鄧肯（Tim Duncan）、吉諾布里（Manu Ginobili）組成馬刺著名的「三巨頭」。

馬刺總教練帕波維奇（Gregg Popovich）和剛進NBA打球時，還只是青少年的帕克有著深厚情誼，他坦承看到帕克穿著別隊的球衣在場上「怪怪的」。

帕波維奇告訴記者，「那稍微拉動了我的心弦，但現實情況對他來說是好的」。

「他到了好的地方落腳，有美好的一季，他很開心。只要他開心，我也就開心了。」

馬刺的球迷顯然有一樣的感覺。

前馬刺球員雷納德（Kawhi Leonard）上季結束後強迫球隊將他交易，上個月他隨多倫多暴龍到聖安東尼奧比賽，「歡迎」他的是「叛徒」的叫囂，這樣充滿敵意的對待沒有發生在帕克身上。

上季之後，帕克眼看自己將退居隊上的第3號控球後衛，選擇做出改變，到黃蜂以替補的角色繼續發光發熱。

今天賽前的影片，播放帕克過往在馬刺的點滴，當主持人介紹到他的時候，球迷也響起如雷掌聲，他在首節剩下不到5分鐘時替補出賽。

2007年總冠軍賽最有價值球員（MVP）帕克，今天出賽19分鐘，有8分、4助攻、3籃板的成績。

比賽結束前17.6秒，帕克再被換上場，球迷高喊他的名字，他將球控制在手下，直到比賽時間終了。

賽後與華克（Kemba Walker）等隊友相擁後，帕克在場邊和帕波維奇擁抱。

帕克說：「這有太多愛了，我和這些球迷共處了很長的時間，（對此）我十分感激。」

「很難形容我現在的感受。」（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1080115

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