對王柏融有信心 陳冠宇直言：笑容可以幫助太多

（中央社記者謝靜雯台北15日電）日職火腿隊王柏融將於25日啟程赴日，正式展開旅日生涯；學長羅德隊陳冠宇對他很有信心，也分享旅日9年的心得，「笑容可以幫助的太多」，要先把自己豁出去、主動表達心意。

王柏融近年在中職打出驚人成績，一直是台日媒體追逐的焦點，他將於25日赴日與球隊會合，加入球隊春訓計畫；同是穀保家商畢業的旅日羅德隊投手陳冠宇表示，王柏融今年一定是日媒追逐的焦點，希望他秉持自己的信念「擁抱壓力、追求卓越」。

燦爛笑容是陳冠宇的招牌，他也分享旅日多年來的心得，他提到第一年就沒有翻譯，跟隊友、教練溝通常常雞同鴨講，只能一直不斷的嘗試。陳冠宇知道王柏融很擔心語言問題，他也大方跟王柏融分享，「笑容可以幫助的太多」。

陳冠宇表示，王柏融的笑容很可愛，希望他帶著笑容跟球員、教練互動，這樣對方也會比較親切，如果沒有主動表達心意，多少會給人有防備心，「要先把自己豁出去」，也祝福王柏融第一年旅日就可以很順遂、兩人一起加油。

陳冠宇對王柏融很有信心，直言他跟軟銀隊主力打者柳田悠岐差不多，要他相信自己一定沒有問題。對於旅日第一年王柏融只講了3個字「平常心」，但也提到有具日職資歷的退役球員蕭一傑當翻譯很放心，蕭一傑也表示會盡力幫助他。（編輯：張雅淨）1080115