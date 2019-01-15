澳網公開賽 茲韋列夫牛刀小試輕鬆晉級

（中央社墨爾本15日綜合外電報導）被看好可望於男單奪冠的德國新秀茲韋列夫，今天在澳洲網球公開賽以名副其實的優異表現，直落3橫掃對手輕鬆晉級第2輪。

今年21歲世界排名第4的茲韋列夫（Alexander Zverev）在對戰排名第67、斯洛維尼亞選手貝德尼（Aljaz Bedene）的賽事中，先是沉穩克服首盤因遭破發而落後的小閃失，最後只花了1小時55分即以6比4、6比1與6比4直落3勝出。

這場一面倒的比賽，茲韋列夫在首盤曾因遭破發而以3比4落後，但由此他超前後即一路領先至比賽終了。

茲韋列夫表示：「我有點兒懶懶的，而這落後是使我回神的提醒。」這位澳網第4種子可說是自信滿滿來到墨爾本打澳網，因月初參加在澳洲伯斯（Perth）舉行的霍普曼盃（Hopman Cup）男女混合團體賽事，小試身手與搭檔挺進至決賽，表現令人印象深刻，不過仍有腿傷的隱憂。

美國籍的前世界球王庫利爾（Jim Courier）1992年與1993年曾贏得澳網男單冠軍，賽後庫利爾訪問他並詢問健康狀況，茲韋列夫說：「我的身體趨近於無懈可擊，看起來非常棒，因為我站在你旁邊」，他挖苦庫利爾的神回引來觀眾哈哈大笑。

隨後茲韋列夫一本正經表示：「我受傷了86次，而且腳踝仍有點腫，但我已做好萬全準備，我現在就是要麼好好打，或是寧可不打。」（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）1080115