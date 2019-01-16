這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
勇士給金塊下馬威 首節51分創NBA紀錄
運動

勇士給金塊下馬威 首節51分創NBA紀錄

自動綁鞋帶還能調鬆緊 Nike發布進化鞋款
科技

自動綁鞋帶還能調鬆緊 Nike發布進化鞋款

梅伊脫歐表決慘輸 平穩分手陷更大不確定
國際

梅伊脫歐表決慘輸 平穩分手陷更大不確定

鼓勵男性改變形象 美刮鬍刀廣告掀論戰
國際

鼓勵男性改變形象 美刮鬍刀廣告掀論戰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
味全龍復籍等同新球隊加盟 頂新依規定要先繳5.8億
訊息平台
首頁 / 運動

前MLB世界大賽MVP 驚傳性侵幼童被捕

最新更新：2019/01/16 15:49

（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）美國丹頓郡的監獄記錄顯示，曾幫美國職棒大聯盟MLB紐約洋基隊拿下世界大賽冠軍的前球星韋特蘭（John Wetteland），今天因被控性侵幼童在德州被捕。丹頓郡鄰近達拉斯。

監獄紀錄顯示，52歲的韋特蘭被控「連續性侵未滿14歲孩童」的罪嫌。依照德州法律，這表示韋特蘭在30天或更長時間裡，犯下2起以上性侵未成年人行為，無論是對一名或多名受害者。

「達拉斯晨報」（The Dallas Morning News）報導，德州的家事保護部門（DFPS）將此案通報丹頓郡（Denton County）南方16公里的巴頓維爾（Bartonville）警方，並由丹頓郡警察局負責逮捕韋特蘭。

根據達拉斯晨報取得的逮捕令狀，韋特蘭被控2004年性侵一名4歲兒童。

原告是韋特蘭的親戚，他告訴警方，韋特蘭在2年時間裡出現2次以上性侵行為。

韋特蘭是1996年MLB世界大賽最有價值球員，他當時4次救援成功，幫助紐約洋基隊擊敗亞特蘭大勇士封王。

他2000年賽季後自德州遊騎兵隊退休，並以生涯150次救援，成為遊騎兵隊史的救援王；韋特蘭後來當過華盛頓國民及西雅圖水手隊的牛棚教練。（譯者：侯文婷/核稿：陳亦偉）1080116

地機族