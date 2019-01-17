哈登飆本季新高58分 火箭延長賽後仍不敵籃網

（中央社休士頓16日綜合外電報導）美國職籃NBA明星後衛哈登（James Harden）今天飆出他個人本季新高的58分，但他所屬的休士頓火箭歷經延長加賽，仍以142比145不敵來犯的布魯克林籃網。

籃網替補後衛丁威迪（Spencer Dinwiddie）今天在第4節最後27秒投進3記三分球，助球隊打進延長。他本場比賽砍進全隊最高33分，其中有25分是在關鍵第4節及決勝的延長賽獲得。

主場的火箭主力後衛哈登今天轟下全場最高58分，這是他本季新高、生涯次高的得分紀錄，也讓他成為1962年的張伯倫（Wilt Chamberlain）後，連兩場比賽55分以上的第一人，且哈登連續18場比賽得分達30分，追平1962年貝勒（Elgin Baylor）的紀錄，並列史上第6長。哈登在上一場對戰曼菲斯灰熊飆出57分。

哈登雖有58分、10籃板、6助攻成績，但三分線外19次出手僅命中5球，火箭全隊70次在三分線外出手，打破自己所保持，單場61次三分球出手的聯盟紀錄。

延長賽籃網以140比142落後之際，丁威迪完成「三分打」讓球隊反握有1分領先，在火箭瑞佛斯（Austin Rivers）三分線外的出手落空、籃網哈里斯（Joe Harris）兩罰俱中後，火箭葛林（Gerald Green）的三分球失手，終場籃網就以3分之差帶走勝利。

籃網今天包括先發5人在內，共7人得分10分以上，得分最高的是丁威迪的33分，和替補前鋒卡洛爾（DeMarre Carroll）的22分，火箭今天5人得分達兩位數，除了哈登的58分，塔克（P.J. Tucker）、高登（Eric Gordon）都貢獻20分，葛林則進帳15分，瑞佛斯13分。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1080117