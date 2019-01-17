SBL籃板數超越戴維斯 蔡文誠史上第二

（中央社台北17日電）超級籃球聯賽（SBL）富邦勇士蔡文誠今天全場抓下6籃板，SBL生涯總籃板數達1990顆，超越排名第二的戴維斯的1986顆，目前僅次於田壘。

本週SBL賽事繼續在天母體育館舉行，蔡文誠賽前生涯籃板數1984顆，只要3顆就可超越排名第二的戴維斯（Quincy Davis）的1986顆。

蔡文誠今天對戰台北達欣工程之戰首節先拿下一顆籃板，第二節先添一顆，並在上半場倒數2分38秒時，抓下單場第3顆籃板，正式超越戴維斯紀錄，獨居第二，但可惜富邦終場以92比104不敵達欣。

蔡文誠今天全場拿下7分、6籃板，生涯籃板累積達1990顆，儘管距離SBL籃板王、目前效力於東南亞籃球聯賽（ABL）寶島夢想家前鋒田壘的2222顆，還有一段差距，但近期生涯總籃板數可望先突破2000顆大關。

另一場台灣銀行出戰裕隆納智捷比賽，儘管裕隆洋將桑尼（Sani Sakakini）傷癒復出首戰就繳出26分、9籃板的成績，但台銀靠著呂宗霖關鍵時刻投進三分球以及精彩妙傳，以90比88險勝裕隆，終止9連敗。（編輯：張銘坤）1080117