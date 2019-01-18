尼克中鋒躲通緝缺席倫敦賽 NBA總裁：安全第一

NBA尼克隊土耳其球員坎特因為擔心自身安危，決定不參加紐約尼克和華盛頓巫師在倫敦的比賽。（圖取自facebook.com/KanterNBA）

（中央社倫敦17日綜合外電報導）尼克中鋒坎特擔心因為政治因素被殺，決定放棄隨球隊到倫敦比賽，美國職籃NBA總裁席佛對此表示，將「嚴正看待」球員的安危。

針對土耳其球員坎特（Enes Kanter）因為擔心自身安危，決定不參加紐約尼克和華盛頓巫師在倫敦的比賽，席佛（Adam Silver）對此表示支持。

26歲的坎特曾發聲評論批評土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan），去年被土國法院以「武裝恐怖組織」成員的罪名起訴，這讓他大聲喊冤。

坎特表示，他因為支持旅美教士葛蘭（Fethullah Gulen）而收到死亡威脅。葛蘭被控策劃2016年流產政變在土耳其遭到通緝，但葛蘭否認指控。

席佛在倫敦賽之前的記者會說：「對我來說，沒有什麼比我們球員的安全更重要了。」

席佛說：「我的立場是，我覺得坎特沒能來十分可惜，但我絕對能體諒他選擇不來的原因。」

土耳其檢方發言人今天表示，已發出國際刑警組織「紅色通報」（Red Notice）要拘留坎特，並要求將他引渡。

國際刑警組織「紅色通報」是通知會員，有關某國通緝的嫌犯。

坎特今天在英國廣播公司（BBC）的節目上說：「正當我的球隊在飛機上，還在飛行的時候，土耳其政府對我發出紅色通報」，「假如我也去了倫敦，那就在我離開飛機的當下，他們就會將我送回土耳其。」

坎特表示，他感覺自己被「困」在美國，他好像「被獵殺」，活在被艾爾段「孤狼攻擊」的恐懼中。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1080118