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1桿之差飲恨 台灣女子高球賽蔡佩穎居亞軍

最新更新：2019/01/20 18:24

（中央社記者龍柏安台北20日電）身為地主希望，台灣高球女將蔡佩穎，今天在2019台灣女子高球公開賽最終回，總計以低於標準11桿的277桿，以1桿之差不敵韓國好手全美貞，並列亞軍作收。

總獎金80萬美元（約新台幣2488萬）的台灣女子高球公開賽，今天在高雄信誼高爾夫球場進行第4回合，蔡佩穎在收尾的第18洞，推進追平鳥推，只要隨後的全美貞沒有捕鳥，就能將戰線拖進延長賽。

無奈大賽經驗豐富的全美貞不為所動，最後9呎推桿小白球乖乖入洞，不僅讓她以1桿之差再次超前，也成功抱走冠軍。

蔡佩穎今天總計打下3鳥，但也吞下2個柏忌，單回合以低於標準1桿的71桿作收；反觀帶著2桿領先優勢的全美貞，今天前9洞遭遇亂流，不但沒有進帳任何小鳥，還吞下1個柏忌與1個雙柏忌，排名一度掉至第3，但她後9洞回穩猛抓3鳥，不僅重新躍居領先，也攔胡抱走冠軍。

對於今天的表現，蔡佩穎坦言，自己鐵桿狀況不錯，給了她很多抓鳥機會，無奈推桿不順手，沒能讓她繼續賺進桿數、非常可惜。

即便推桿手感不太優，蔡佩穎依舊卯足全力，包括她在關鍵第18洞的鳥推，「我在第18洞也給了對手壓力，但全美貞就是很穩，感覺不為所動，這也是沒辦法的事」。

首次來台就奪冠的全美貞賽後坦言，今天自己前9洞打得並不好，壓根沒想過會奪冠，所幸自己後9洞即時回穩，第18洞看到蔡佩穎鳥推得手，她只告訴自己：「我必須非常專注在這個推桿上，很高興我做到了。」（編輯：張雅淨）1080120

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