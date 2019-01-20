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打垮世界第2好手柯貝 柯林斯晉級澳網女單8強

最新更新：2019/01/20 19:21
美國女將柯林斯（圖）20日爆冷扳倒世界排名第2的德國名將柯貝，打進澳洲公開賽女單最後8強。（圖取自twitter.com/wta）
美國女將柯林斯（圖）20日爆冷扳倒世界排名第2的德國名將柯貝，打進澳洲公開賽女單最後8強。（圖取自twitter.com/wta）

中央社墨爾本20日綜合外電報導）大會非種子選手美國女將柯林斯（Danielle Collins）今天爆冷扳倒世界排名第2的德國名將柯貝（Angelique Kerber），全程只花不到1小時，漂亮打進澳洲公開賽女單最後8強。

現年25歲的柯林斯賽前未被看好，她先前5次角逐大滿貫賽一場比賽也未贏，但此役飆出29記致勝球，終場以6比0、6比2直落二勝出，首次進軍澳洲公開賽就打進女單半準決賽。

賽後記者詢及，此次澳洲公開賽之旅是否有如灰姑娘傳奇，曾2度贏得美國大學（NCAA）女網單打冠軍的柯林斯也有同感。

柯林斯表示：「我想你可以這麼說。以此方式看待確實適合，這是一次很棒的經驗。能夠打澳網，我很感恩。」

相形之下，2016年冠軍柯貝是外界看好封后的選手之一，但她卻以屈辱失利告終。

柯貝向來鎮定作戰，此役卻打得荒腔走板，賽後被記者問到輸球感想時，甚至顯得暴躁不安。

柯貝說：「我可以再說一次，她真的打出了個人代表作之一。」（譯者：嚴思祺/核稿：林治平）1080120

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