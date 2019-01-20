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蘇嘉全：南台灣成高爾夫之光培訓重鎮

最新更新：2019/01/20 19:01

（中央社記者余祥、張良知台北20日電）立法院長蘇嘉全20日出席台灣女子高球公開賽最後一天賽事，為台灣選手加油，台灣好手蔡佩穎奪下亞軍。蘇嘉全指出，蔡佩穎曾參加屏東青少年高爾夫球培訓計畫，南台灣已是高爾夫之光的培訓重鎮。

蘇嘉全傍晚在臉書指出，他特別從早上9時前往現場觀看比賽，就是為了要幫台灣參賽的高球好手加油打氣。

他表示，蔡佩穎是屏東的鄉親，他在擔任屏東縣長時，曾推動青少年高爾夫球培訓計畫，蔡佩穎就是當年其中一位學生。今天她不負眾望，從來自世界各地11個國家的選手中，拿下了第2名的好成績，另外還有一位台灣選手陳宇茹也拿下第4名，可以說南台灣已經是培訓台灣高爾夫之光的重鎮，希望未來地方政府也能夠協助培訓推廣。

蘇嘉全進一步指出，台灣高爾夫球運動具有歷史悠久的文化底蘊，值得體育界重點培植發展。2019台灣女子高球公開賽是睽違12年後，帶著所有球迷的期盼，集眾人之力推動復辦的第一屆，它代表著台灣高爾夫球運動的復興，也象徵台灣找回往日高爾夫榮光的第一步，具有非常特殊的意義。

他期盼這次比賽復辦後，能夠不再間斷，一屆一屆永續舉辦下去。他希望不只台灣女子高球公開賽，各項高爾夫賽事都能夠越辦越盛大，從基礎培訓到打造國手，每一個環節都有足夠的資源與賽事，讓台灣高球選手在各種各樣的場域中發光發熱，讓全世界都能看見台灣傲人的體育實力。（編輯：張良知/李信寬）1080120

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