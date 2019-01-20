楊振裕出國開眼界 拋開職棒夢有望再入培訓隊

（中央社記者謝靜雯台北20日電）崇越隼鷹隊野手楊振裕，近年先後入選亞錦中華代表隊、亞運培訓隊，但兩度投入中職選秀卻沒獲得青睞；楊振裕暫時拋開職棒夢，出國開眼界更成長，有機會再被選入社會培訓隊。

楊振裕2017年入選亞洲棒球錦標賽中華成棒代表隊，去年被選入亞運中華成棒培訓隊，也赴美國、捷克移地訓練；楊振裕表示，近年的國際賽經驗、出國移地訓練也給自己一些刺激，「跟別的國家年紀差不多的球員相比，我的實力還是比人家差很多」。

楊振裕表示，結束亞運培訓隊移地訓練回到母隊，遇到一段小低潮，技術方面多問教練、學長，請他們幫忙看打擊動作，但最重要的還是信心動搖，「心態的調整沒有這麼好，只能透過比賽記住好的東西，不再去想壞的」。

楊振裕此次爆米花棒球聯盟例行賽打擊表現不差，總計21場出賽，敲出27支安打、2發全壘打，打擊率3成38，他表示跟上屆爆米花相比，打擊狀況沒有差太多，但進到冠軍賽後，表現不如例行賽，可能是太想要贏球，對自己的要求多、想要表現卻造成反效果。

楊振裕2016、2018年都有投入中職選秀，但沒有獲得球隊青睞，他也直言，現在暫時沒有再挑戰職棒的想法，中職保持4隊的規模太競爭了，會繼續留在業餘打拚。

此次爆米花棒球聯盟賽後會選出一隊社會培訓隊，待大專棒球聯賽結束後再選出一隊大學生培訓隊，兩隊預計打7場比賽挑出最終業餘培訓隊名單，備戰7月NCAA來台交流賽、荷蘭港口盃棒球邀請賽，楊振裕也被選訓委員點名，有機會可以擠入培訓名單。（編輯：張雅淨）1080120