第4節領到4次技術犯規 裕隆輸得不情願

（中央社記者龍柏安台北20日電）新北裕隆納智捷今天在第4節最後7分08秒內，一共領到4次技術犯規，包括執行教練李啟億與洋將都被驅逐出場，終場83比88不敵富邦勇士，這讓裕隆輸得很不情願。

超級籃球聯賽（SBL）今晚裕隆與富邦之戰，裕隆打得一肚子鳥氣，第4節李啟億因不滿執法尺度不一，衝進場內抗議，領到第1次技術犯規，他甚至不滿回嗆：「你乾脆把我趕出去好了，反正我也不能做什麼。」

沒想到李啟億話說完，就領到第2次技術犯規遭驅逐出場，而此役攻下26分的洋將桑尼（Sani Sakakini）跟著抱怨，也一併領到技術犯規。

比賽結束前最後21.4秒，桑尼被富邦洋將賈西亞（Charles Garcia）打到脖子倒地，起身後他和賈西亞抱怨：「你幹嘛肘擊我，我倆又不是不熟，你這樣太蠢了（Stupid）。」

沒想到身後的裁判聽到關鍵字，再給桑尼一次技術犯規，賽後桑尼一臉無奈：「這是我這輩子第一次被驅逐出場，真的是第一次。」他不解的是，當時他和賈西亞在溝通，為何站在身後的裁判會跳出來吹他技術犯規。

而李啟億也不滿地說，富邦之前拉出一波連勝，外界看起來是他們打得好，但交手後他卻不這麼想，「吹判對我們很不公平，這讓我們輸得很不情願。」

由於李啟億和桑尼單場都領到2次技術犯規，依照SBL規章，賽後裁判需開會後提出報告，決定是否禁賽，所幸賽後裁判會議結果，李啟億和桑尼都不需禁賽。（編輯：李錫璋）1080120