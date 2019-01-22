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NBA火箭安東尼交易傳聞 傳將轉隊至公牛

最新更新：2019/01/22 10:55

（中央社休士頓21日綜合外電報導）美國職籃NBA休士頓火箭球星安東尼傳出交易傳聞，運動頻道ESPN報導指出，火箭想把他交易到芝加哥公牛，屆時公牛會釋出安東尼，讓他成為自由球員。

ESPN記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）今天報導，火箭同意將「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）交易到公牛，並會支付一筆不明額度的現金給公牛。

沃納洛斯基引述NBA的消息來源指出，據傳公牛會釋出曾10度入選全明星賽的安東尼，讓他成為自由球員。

路透社報導，去年休賽期間，安東尼跟火箭簽下一筆1年240萬美元合約，但他轉戰火箭後僅出賽10場，其中8場還是板凳球員身分，場均貢獻13.4分、5.4顆籃板。安東尼從去年11月8日開始就沒有上場。

火箭總教練丹東尼（Mike D'Antoni）表示，並不是態度問題造成安東尼離隊。

丹東尼說道：「他盡自己所能，他在這裡非常棒，但不管什麼原因事情就是不順利。我只能感謝他的專業精神，那非常棒，他盡一切所能發揮，但就是沒成功而已。」

美聯社報導，一位不具名知情人士指出，安東尼轉至公牛的交易預計明天完成。

34歲的安東尼在NBA闖蕩16個球季，每場平均貢獻24分、6.5顆籃板、3次助攻。效力火箭隊之前，他曾待過丹佛金塊、紐約尼克和奧克拉荷馬雷霆。（譯者：陳彥鈞/核稿：張曉雯）1080122

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