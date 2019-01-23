讚李維拉季後賽守城功力 吉特：登月還比較容易

（中央社紐約22日綜合外電報導）前洋基終結者李維拉今以100%得票率進到名人堂，前洋基隊長吉特除表達恭賀，還以數據說明李維拉的偉大，表示曾在月球漫步的人，居然比在季後賽讓李維拉丟掉自責分的人還多。

美國職棒大聯盟MLB紐約洋基吉特（Derek Jeter）在他創立的新媒體平台「球員論壇」（The Players' Tribune）寫道：「我曾在場上最好的位置，看史上最佳終結者投球。」

吉特稱讚李維拉（Mariano Rivera）是「名人堂級隊友、有名人堂級為人，現在也正式成為名人堂球員。」

談到李維拉的成就，與他當了19年隊友的吉特表示：「在人類歷史上，曾在月球上漫步的人數，居然比在季後賽讓李維拉丟掉自責分的人還多，聽起來很瘋狂吧，但那是真的。」

吉特還端出數據佐證說：「根據美國國家航空暨太空總署（NASA）資料，曾有12人曾在月球漫步，但棒球數據資料顯示，只有11個人跑回本壘讓李維拉在季後賽丟掉自責分。」

吉特提到，其實沒有任何數據能真實的反應李維拉的能耐，這只是他所能想出，最貼近的其中一種方式，讓人們對李維拉有多偉大有個基本的概念，因為其他終結者，甚至其他投手，其實都很難跟他相提並論，「畢竟李維拉是完全不同層級的」。

李維拉的老搭檔，前洋基捕手波沙達（Jorge Posada）在聲明中說：「李維拉是極為罕見，一生難得一遇的史上最偉大終結者。」他說：「他對自己日復一日、年復一年的工作，有著謙遜且優雅的工作方式。」

「我為他獲得的一切感到驕傲，我為他和其家人能夠慶祝這終極榮耀感到欣喜。」

曾和李維拉並肩拿下5次世界大賽冠軍的威廉斯（Bernie Williams）透過聲明表示，過去和未來都只會有一個李維拉，他是特別球員、特別的隊友、特別的人。

19年生涯中，曾13次入選明星賽的李維拉，有9季單記救援成功數超過40次，有11季防禦率在2以下，生涯共奪下652次救援成功，是史上最高，在季後賽141局投球中，防禦率僅0.70，在季後賽至少投滿30局的投手中排名第一。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1080123