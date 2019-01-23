名人堂球星專剋同梯 李維拉天敵齊入選

（中央社記者林宏翰洛杉磯22日專電）美國棒球名人堂再添4名傳奇球星，除了首位全票通過的洋基名投李維拉，另有高材生穆西納、已故名投哈勒戴，而李維拉最頭痛的打者馬丁尼茲同梯入選，堪稱名單上的矛盾對決。

美國棒球作家協會（BBWAA）425名會員今天選出2019年名人堂4名得主，位於紐約州古柏鎮的美國棒球名人堂博物館將在7月21日為這4名新成員舉辦入主儀式。

效力西雅圖水手隊18年，專司指定打擊的馬丁尼茲（Edgar Martinez）現年56歲，在候選名單上等了10年之後終於如願入主名人堂。

馬丁尼茲最讓球迷難忘的畫面是1995年季後賽，美聯分區系列賽決定晉級資格的關鍵第5戰，水手到了延長賽11局下以4比5落後，眼看就要在自家主場遭淘汰，結果馬丁尼茲的再見二壘安打逆轉比賽，氣走紐約洋基。

更讓水手球迷驕傲的是，面對大聯盟史上最強終結者李維拉，馬丁尼茲是少數占絕對上風的打者，對戰打擊率高達5成79。

馬丁尼茲「天敵」地位獲得李維拉本人認證。李維拉曾說：「最難纏的打者，感謝老天他已經退休，馬丁尼茲。我想每個投手都會這樣覺得，他尊敬比賽、為自己球隊拚出全力。」

而馬丁尼茲今天上電視被問到，用什麼方法對付李維拉，他一回答大家都笑了，他說：「我不知道。」

馬丁尼茲說：「面對李維拉這麼多年來，從來不覺得我這個打席打得好，每一次我要揮大棒，都會失敗，所以我必須保持專注，不要太用力，試著把球打進場內。雖然我有時候成功了，但是你知道，每次對上李維拉都是苦戰。」

同梯入選的另一名洋基強投穆西納（Mike Mussina）擁有史丹佛大學（Stanford University）高學歷為人所知，而且他只花3年半就從經濟系畢業，棒球、籃球、美式足球三棲。

身處強投輩出年代，穆西納的名號不如克萊門斯（Roger Clemens）、葛拉文（Tom Glavine）、蘭迪強森（Randy Johnson）、麥達克斯（Greg Maddux）、佩卓馬丁尼茲（Pedro Martinez）、史莫茲（John Smoltz）等人響亮，但他在火力旺盛的美聯東區仍然固定繳出佳績，尤其當年許多打者蒙上禁藥疑雲。

2008年退役的穆西納生涯18年，前10年效力巴爾的摩金鶯，後8年穿紐約洋基戰袍，令人好奇的是他在7月名人堂入主儀式上會戴洋基還是金鶯的帽子出席。

2019年入選名人堂的4名傳奇球星中，年紀最輕的哈勒戴（Roy Halladay）卻是唯一不在人世的球星。

哈勒戴2017年駕駛私人小飛機墜機身亡，年僅40歲。他生涯2次獲得投手最高榮譽賽揚獎（Cy Young），例行賽、季後賽都曾經投出無安打比賽，雖然沒有拿過世界大賽冠軍，但被譽為「史上最強投手之一」。

哈勒戴以伸卡球為招牌武器，外號「大夫」，球場上的職業精神受隊友敬佩，2013年引退時一席話展現他的棒球態度，他說：「我的目標是努力再努力、只求有一天告別球場時，棒球比我最初認識時，變得更美好。」（編輯：林憬屏）1080123