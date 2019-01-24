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溜馬後衛歐拉迪波右膝重傷 最慘恐整季報銷

最新更新：2019/01/24 14:29
美國職籃NBA印第安納溜馬後衛歐拉迪波（中）在迎戰多倫多暴龍時，膝蓋嚴重受傷，最慘恐因接受手術而整季報銷。（圖取自facebook.com/foxsportsindiana）
美國職籃NBA印第安納溜馬後衛歐拉迪波（中）在迎戰多倫多暴龍時，膝蓋嚴重受傷，最慘恐因接受手術而整季報銷。（圖取自facebook.com/foxsportsindiana）

（中央社印第安納波利斯23日綜合外電報導）美國職籃NBA印第安納溜馬今晚宣布，全明星後衛歐拉迪波在迎戰多倫多暴龍時，膝蓋「嚴重」受傷，接下來需進行更多檢查以確認傷勢，最慘恐因接受手術而整季報銷。

法新社報導，歐拉迪波（Victor Oladipo）在上半場比賽剩下4分鐘時為防守暴龍前鋒西雅坎（Pascal Siakam），摔倒在地而受傷。

溜馬發布新聞說：「歐拉迪波右膝受到重傷後，明天將接受核磁共振（MRI）檢查，屆時會再提供最新消息。」

歐拉迪波傷勢嚴重到必須出動擔架協助離場，恐將因接受手術而整季報銷。

歐拉迪波今天傷退離場前，為溜馬貢獻4分3籃板1助攻。

歐拉迪波是溜馬頭號得分主力，每場比賽平均貢獻19.2分。他去年11月和12月就因右膝痠痛，缺席11場比賽。

在歐拉迪波至今為止的NBA生涯中，每場比賽平均繳出17.5分。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1080124

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