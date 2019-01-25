富邦3勇士聯手擊退台銀 收下3連勝

超級籃球聯賽（SBL）富邦勇士25日靠著雙洋將米歇爾（前）、賈西亞聯手攻下43分，加上隊友幫忙，終場以97比92成功擊敗台灣銀行。中央社 108年1月25日

（中央社台北25日電）超級籃球聯賽（SBL）富邦勇士今天靠著雙洋將賈西亞、米歇爾聯手攻下43分，加上郭少傑適時挹注外線火力，終場以97比92擊敗台灣銀行，勇奪3連勝。

富邦今天與台銀在天母體育館交手，兩隊緊咬比分，富邦上半場結束僅以51比48、領先台銀3分。

第3節台銀洋將天使（Angel Nunez）、富邦洋將賈西亞（Charles Garcia）輪流上演灌籃秀，富邦在賈西亞單節4投全中、進帳10分帶領下，將領先差距擴大至5分，儘管台銀決勝節仍緊追不捨，但最終仍以5分差吞敗，苦吞3連敗。

賈西亞拿下24分、11籃板，米歇爾（Tony Mitchell）攻下19分。

富邦郭少傑貢獻11分，包括3記三分球，他說：「有空檔就出手，剛好自己有把握機會。」

富邦總教練許晉哲表示，儘管球隊第1節打得不錯，但第2節防守策略失誤，讓對手外線有不少出手機會，所幸下半場球隊找回專注力，但面對台銀此役有5名球員得分上雙，富邦僅3人得分破雙位數，他認為這是可向對方學習的地方。

台銀洋將泰勒（Joseph Taylor）今天拿下22分、14籃板，回鍋後連2場得分超過20分，但依舊未能助台銀終結連敗命運。（編輯：黃于）1080125