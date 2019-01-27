天使飆進逆轉3分球 台銀險勝璞園終止3連敗

（中央社記者龍柏安台北27日電）台灣銀行今天靠著洋將天使轟下全場最高的39分，包括比賽結束前最後4.3秒，利用後撤步飆進高難度超前3分球，終場103比102險勝桃園璞園建築，終止最近的3連敗。

超級籃球聯賽（SBL）本週進行農曆年前封關戰，台銀上半場火力全開，轟下60分，一度取得16分領先優勢，不料衛冕軍璞園第3節展開反撲，單節拉出31比17強攻，也把泰半失土討了回來。

第4節最後10.2秒，璞園後衛陳堅恩在3分線外出手買到犯規，他3罰俱中一度以102比100逆轉超前，台銀叫了暫停部署進攻。

台銀洋將天使（Angel Nunez）拿球後，利用後撤步拉開空間飆進超前3分球，加上完全守死璞園最後一擊，讓陳堅恩只能在3分線外倉促出手落空，台銀驚濤駭浪中拿下本季第5勝。

天使賽後坦言，暫停時教練部署了一個完美的戰術，而且球員也確實執行，談到他的後撤步，他笑說：「我知道對方會用包夾，所以我靠著碰撞來拉開投籃空間。」

在執行最後一波進攻前，天使坦言，他腦袋中只想著要在自己最有信心的位置持球，「在1對1的情況下我完全不擔心，因為我平常訓練時，早就做過很多次的練習」。

璞園總教練麥班達在第3節還剩2分03秒，因不滿裁判執法尺度，領到技術犯規被驅逐出場，璞園第4節決勝期雖兩度逆轉超前，最後關頭少了他的運籌帷幄，終究未能逆轉戰局。（編輯：張雅淨）1080127