哈登連拿7分關門 連23場飆破30分並列第4

美國職籃休士頓火箭「大鬍子」哈登在第4節最後2分12秒內連拿7分率隊關門，終場103比98逆轉勝奧蘭多魔術。（圖取自facebook.com/houstonrockets）

（中央社記者龍柏安台北28日電）美國職籃（NBA）休士頓火箭主控保羅今天傷癒歸隊，「大鬍子」哈登在第4節最後2分12秒內連拿7分率隊關門，終場103比98逆轉勝奧蘭多魔術，摘下3連勝。

火箭主控保羅因左腿筋拉傷，自台灣時間去年12月21日後就沒再亮相，今天是他缺席17場比賽後傷癒歸隊，球隊卻一路落後，靠著王牌球星哈登（James Harden）全場獨拿40分、11籃板與6助攻領軍，並在第4節決勝期挺身而出接管比賽，才有驚無險逆轉戰局。

這是哈登本季連續第23場比賽，得分繳出30分以上的成績單，也追平瓊斯（Larry Jones）並列史上第4。

在聯盟史上，僅有張伯倫（Wilton Chamberlain）能比哈登與瓊斯更誇張，他曾在1961-62球季締造連續65場比賽飆破30分以上的驚人成就，此外他也曾在1962年連續31場比賽繳出30分以上，1960年也有連續25場轟破30分。

火箭今天開局打得並不理想，首節就以18比34陷入落後，第2節開始才打出一波35比27的攻勢反撲，直到第4節才首度超前，靠著哈登在最後2分12秒連拿7分，包括飆進一顆關鍵3分球，才成功鎖定勝局。

魔術前鋒高登（Aaron Gordon）今天攻下全隊最高的23分、10籃板，明星中鋒佛契維奇（Nikola Vucevic）則拿下19分、17籃板與5助攻，可惜魔術「晚節不保」，第4節遭地主火箭一波29比16攻勢成功逆轉，在最近7場比賽吞下第6敗。（編輯：方沛清）1080128