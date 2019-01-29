這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
英國脫歐協議卡關癥結點 4大要點看懂邊境保障
國際

英國脫歐協議卡關癥結點 4大要點看懂邊境保障

打破種族藩籬 美職棒大聯盟整年紀念羅賓遜
運動

打破種族藩籬 美職棒大聯盟整年紀念羅賓遜

皇帝過年也發紅包 元寶筆墨紙硯魚肉水果樣樣有
兩岸

皇帝過年也發紅包 元寶筆墨紙硯魚肉水果樣樣有

大掃除清出舊衣物、大型廢棄物 捐贈回收資訊一次看
生活

大掃除清出舊衣物、大型廢棄物 捐贈回收資訊一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

羅錦龍背水一戰 目標單季11勝

最新更新：2019/01/29 18:11

（中央社記者黃巧雯台北29日電）中華職棒統一獅隊投手羅錦龍今年33歲，球團原有意讓他轉任教練，但他仍想在球場上奮戰，他今天表示，今年投球將抱著「背水一戰」的心情，目標一軍穩定出賽、單季11勝。

羅錦龍過去曾旅美，2012年底回台參加中職選秀會、加入統一獅隊，2013年展開球季，首年就拿下10勝，但2015年右肩開刀後展開復健，2015至2016年在一軍都沒有出賽紀錄，2017年在一軍僅投1場，2018年整季待在二軍。

球團原有意安排羅錦龍轉任教練，但他希望能再披上球員的球衣。羅錦龍透露，沒有設定再打幾年，但自己今年想法就是「背水一戰」，用樂觀、正面的想法投每一顆球，反而會讓他更享受、專注當下，毫無保留地發揮。

羅錦龍去年季後重新調整訓練方式，相較於過去著重重訓，現在更強調投球動作的順序，在適當的時候出力，才能省力並發揮球威，新的訓練菜單也讓他相當滿意目前身體狀況，且無論在投球數量以及體能狀態，都能符合教練團設定的目標。

統一獅隊今年先發投手競爭激烈，鎖定先發的羅錦龍，目前投球量已增加到60至70顆，預計3、4月會再多增加10至20顆，他強調，無論之後教練團是否會給予不一樣的任務，像是中繼或長中繼，都會將自己準備好。

對於今年目標，羅錦龍坦言，能追平首年加入中職的10勝「就很開心」，目標能在一軍穩定出賽，並拿下單季11勝。（編輯：張雅淨）1080129

地機族