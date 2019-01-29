羅錦龍背水一戰 目標單季11勝

（中央社記者黃巧雯台北29日電）中華職棒統一獅隊投手羅錦龍今年33歲，球團原有意讓他轉任教練，但他仍想在球場上奮戰，他今天表示，今年投球將抱著「背水一戰」的心情，目標一軍穩定出賽、單季11勝。

羅錦龍過去曾旅美，2012年底回台參加中職選秀會、加入統一獅隊，2013年展開球季，首年就拿下10勝，但2015年右肩開刀後展開復健，2015至2016年在一軍都沒有出賽紀錄，2017年在一軍僅投1場，2018年整季待在二軍。

球團原有意安排羅錦龍轉任教練，但他希望能再披上球員的球衣。羅錦龍透露，沒有設定再打幾年，但自己今年想法就是「背水一戰」，用樂觀、正面的想法投每一顆球，反而會讓他更享受、專注當下，毫無保留地發揮。

羅錦龍去年季後重新調整訓練方式，相較於過去著重重訓，現在更強調投球動作的順序，在適當的時候出力，才能省力並發揮球威，新的訓練菜單也讓他相當滿意目前身體狀況，且無論在投球數量以及體能狀態，都能符合教練團設定的目標。

統一獅隊今年先發投手競爭激烈，鎖定先發的羅錦龍，目前投球量已增加到60至70顆，預計3、4月會再多增加10至20顆，他強調，無論之後教練團是否會給予不一樣的任務，像是中繼或長中繼，都會將自己準備好。

對於今年目標，羅錦龍坦言，能追平首年加入中職的10勝「就很開心」，目標能在一軍穩定出賽，並拿下單季11勝。（編輯：張雅淨）1080129