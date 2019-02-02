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NBA全明星賽 籃網後衛羅素首次入選

最新更新：2019/02/02 16:08
美國職籃NBA布魯克林籃網後衛羅素（圖）1日獲NBA總裁席佛提名，取代受傷的印第安納溜馬控衛歐拉迪波入選第68屆NBA全明星賽。（圖取自羅素臉書facebook.com）
美國職籃NBA布魯克林籃網後衛羅素（圖）1日獲NBA總裁席佛提名，取代受傷的印第安納溜馬控衛歐拉迪波入選第68屆NBA全明星賽。（圖取自羅素臉書facebook.com）

（中央社紐約1日綜合外電報導）美國職籃NBA布魯克林籃網後衛羅素今天獲NBA總裁席佛提名，取代受傷的印第安納溜馬控衛歐拉迪波入選第68屆NBA全明星賽，這也是羅素生涯首度參加明星賽。

堪稱當今NBA最天賦異稟的菁英們，將於17日在北卡羅來納州夏洛特舉行的年度全明星賽對決，兩支交戰的隊伍分別由洛杉磯湖人球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）與密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）領銜擔任隊長。

NBA生涯邁入第4年的羅素（D'Angelo Russell）這次是首度入選全明星賽，也是籃網自2014年喬強生（Joe Johnson）入選後，時隔多年又有籃網球員入選全明星賽。

羅素本季表現亮眼，目前出賽52場，場均得分19.6創生涯新高，加上6.4助攻和3.8籃板，1.17抄截。

這位籃壇新秀本季投籃命中率43.8%也創生涯新高，3分球命中率37.4%，罰球命中率80.8%。

籃網1月份戰績11勝4敗，目前28勝25敗在東區排名第6。

歐拉迪波（Victor Oladipo）因上週對戰多倫多暴龍時右膝肌腱撕裂，而無緣征戰全明星賽。他是經聯盟的教練們選出為全明星賽替補球員，席佛（Adam Silver）則是根據聯盟規則，在他傷後從東區挑選替代球員。（譯者：曹宇帆/核稿：陳亦偉）1080202

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