富比世評比NBA球隊價值 紐約尼克4連霸

（中央社紐約6日綜合外電報導）商業雜誌「富比世」（Forbes）今天公布美國職籃NBA球隊價值的年度排名，紐約尼克以價值40億美元（約新台幣1240億元）連續4年居冠。

路透社報導，尼克從2013年以後就沒有闖進季後賽，但因為主場麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）數年前翻修，帶來一連串新的收入來源，讓球隊價值攀升至40億美元，相較1年前增加11%。

富比世聲明指出，NBA球隊價值第2名至第5名，分別是洛杉磯湖人（37億美元）、衛冕軍金州勇士（35億美元）、芝加哥公牛（29億美元）和波士頓塞爾蒂克（28億美元）。

去年休賽期間，克里夫蘭騎士失去曾3度奪下NBA總冠軍的超級球星詹姆斯（LeBron James），他在去年7月轉隊至湖人，之後騎士便面臨長期重建。騎士也是唯一在營運基礎上虧損且價值下滑的NBA球隊。

騎士隊現值12億8000萬美元，相較去年減少4%，球隊價值排名也下滑10名來到第25名。

富比世還提到，目前NBA球隊的平均價值高達19億美元，相較去年成長13%，也是5年前的3倍。（譯者：陳彥鈞/核稿：盧映孜）1080207