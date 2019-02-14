12強中職情蒐團隊3月啟動 首站日墨交流賽

（中央社記者楊啟芳台北14日電）世界棒壘球總會（WBSC）今天公布世界12強賽預賽分組，中華職棒秘書長馮勝賢也表示，已經規劃情蒐事項，預計3月會先去日本與墨西哥的交流賽情蒐，目標組成最強後勤團隊。

世界12強賽台灣分在B組，與日本、委內瑞拉、波多黎各同組，B組預賽將在台中洲際棒球場舉行，各組取前2名晉級複賽。12強賽會產生2張2020年東京奧運門票，其中台灣必須取得亞太區最高名次（不含日本），也就是名次要高於韓國與澳洲。

中華職棒聯盟負責這次世界12強賽組訓，中職秘書長馮勝賢今天表示，年初已開始規劃情蒐，這周會提計畫給體育署，預計3月就會開始啟動，首站為3月9日、10日在大阪京瓷巨蛋舉行的日本、墨西哥交流賽。

此外，從3月開始會組成常設團隊，內含1位教練及2位分析師，不僅是針對對手研究，也會追蹤台灣旅外選手近況，馮勝賢表示，「內部選手也都是要掌握，以提供最明確的資訊給教練團。」

馮勝賢指出，7月中華職棒季中選秀結束後，4球隊球探部門會支援情蒐，從7月底舉行的泛美運動會開始，就會啟動大規模情蒐動作，台灣預賽對手之一波多黎各就有參加泛美運動會。

後勤團隊會由中華職棒副秘書長王惠民做召集和督導，馮勝賢說：「現在跟體育署、棒協都有共識，目標整合最好資源，組成最團結後勤部隊，打贏這次的12強。」（編輯：陳俊碩）1080214