這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
蔡總統走老派流行 逛水準書局狂買19本書
文化

蔡總統走老派流行 逛水準書局狂買19本書

24歲兒同婚75歲英國老爹 單親爸支持：不用管別人怎麼想
生活

24歲兒同婚75歲英國老爹 單親爸支持：不用管別人怎麼想

2019全台燈會活動特搜 黑鮪魚對上各款豬仔你最喜歡誰
生活

2019全台燈會活動特搜 黑鮪魚對上各款豬仔你最喜歡誰

專訪／馮席拉赫寫不完的罪與罰 叩問人性尊嚴與價值
文化

專訪／馮席拉赫寫不完的罪與罰 叩問人性尊嚴與價值

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
赴日賞櫻注意麻疹和德國麻疹 孕婦、未滿1歲幼兒應避免前往
訊息平台
首頁 / 運動

陳義信盼看見下個王光輝 託馮勝賢找工作回中職

最新更新：2019/02/16 16:56
「中華職棒30週年特展–無人出局」持續在台北華山文創園區展出，16日舉行兄弟象迷日主題活動，邀請前兄弟象球星王光輝（左）、陳義信（右）到場與球迷一起暢談當年事。中央社記者徐肇昌攝　108年2月16日
「中華職棒30週年特展–無人出局」持續在台北華山文創園區展出，16日舉行兄弟象迷日主題活動，邀請前兄弟象球星王光輝（左）、陳義信（右）到場與球迷一起暢談當年事。中央社記者徐肇昌攝　108年2月16日

（中央社記者謝靜雯台北16日電）中職30週年展，今天邀請前兄弟象隊人氣球星王光輝、陳義信對談；陳義信也向秘書長馮勝賢喊話，「想回到中職、請他幫我找工作」，談起招牌拉弓動作，「球迷越罵拉得越起勁」。

中職30週年展，今天為兄弟象迷日，請到人氣球星「萬人迷」王光輝、「假日飛刀手」陳義信到場，兩人一開場就逗樂球迷，球迷、媒體擠滿展場，兩人開玩笑說：「主辦單位是不是覺得我們沒有人氣了，怎麼沒有找大一點的空間」。

陳義信在加入中職前，效力日本職棒，1991年被選入兄弟隊，寫下許多驚人的紀錄，中職生涯6年累計84場完投、15場完封，目前看來短期內都難有人可以突破，中職生涯6年累計勝場數92場，台灣大聯盟期間累積49勝，台灣職棒總計累積141勝。

談起台灣職棒生涯，陳義信直言，印象最深刻時，是兄弟完成三連霸，當時從台北市立棒球場雖然可以看到兄弟大飯店，但短短的路程人山人海，球迷和球員一同走回飯店，走了好久、路上車子都動彈不得。

陳義信在中華職棒寫下許多紀錄，但他歸功給團隊， 「成事非一人之力，需靠萬人之力，除了投球表現，還要靠守備、打擊」。

陳義信固定在假日先發出賽有「假日飛刀手」稱號，招牌拉弓動作也有「臭屁陳」綽號，他解釋，「假日飛刀手」是媒體給的稱號，至於「臭屁陳」，以前比賽對手球迷也會叫囂，「場上聽到之後越拉越起勁，這是屬於棒球場上表演時間」。

陳義信表示，雖然離開棒球圈，但心還在，他也趁機向現場的中職秘書長馮勝賢喊話，「過幾年還是會想要回到職棒，希望他幫我找工作」，更笑說想培養出像王光輝這樣的強打者。1080216

地機族