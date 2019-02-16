陳義信盼看見下個王光輝 託馮勝賢找工作回中職

「中華職棒30週年特展–無人出局」持續在台北華山文創園區展出，16日舉行兄弟象迷日主題活動，邀請前兄弟象球星王光輝（左）、陳義信（右）到場與球迷一起暢談當年事。中央社記者徐肇昌攝 108年2月16日

（中央社記者謝靜雯台北16日電）中職30週年展，今天邀請前兄弟象隊人氣球星王光輝、陳義信對談；陳義信也向秘書長馮勝賢喊話，「想回到中職、請他幫我找工作」，談起招牌拉弓動作，「球迷越罵拉得越起勁」。

中職30週年展，今天為兄弟象迷日，請到人氣球星「萬人迷」王光輝、「假日飛刀手」陳義信到場，兩人一開場就逗樂球迷，球迷、媒體擠滿展場，兩人開玩笑說：「主辦單位是不是覺得我們沒有人氣了，怎麼沒有找大一點的空間」。

陳義信在加入中職前，效力日本職棒，1991年被選入兄弟隊，寫下許多驚人的紀錄，中職生涯6年累計84場完投、15場完封，目前看來短期內都難有人可以突破，中職生涯6年累計勝場數92場，台灣大聯盟期間累積49勝，台灣職棒總計累積141勝。

談起台灣職棒生涯，陳義信直言，印象最深刻時，是兄弟完成三連霸，當時從台北市立棒球場雖然可以看到兄弟大飯店，但短短的路程人山人海，球迷和球員一同走回飯店，走了好久、路上車子都動彈不得。

陳義信在中華職棒寫下許多紀錄，但他歸功給團隊， 「成事非一人之力，需靠萬人之力，除了投球表現，還要靠守備、打擊」。

陳義信固定在假日先發出賽有「假日飛刀手」稱號，招牌拉弓動作也有「臭屁陳」綽號，他解釋，「假日飛刀手」是媒體給的稱號，至於「臭屁陳」，以前比賽對手球迷也會叫囂，「場上聽到之後越拉越起勁，這是屬於棒球場上表演時間」。

陳義信表示，雖然離開棒球圈，但心還在，他也趁機向現場的中職秘書長馮勝賢喊話，「過幾年還是會想要回到職棒，希望他幫我找工作」，更笑說想培養出像王光輝這樣的強打者。1080216