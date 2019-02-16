SBL史上第一人 洋將梅奧拿三分球大賽冠軍

第16季超級籃球聯賽（SBL）超級明星對抗賽16日在桃園巨蛋登場，達欣洋將梅奧（O.J Mayo）（前）參加3分球大賽備受矚目，最終順利奪下冠軍。中央社記者張新偉攝 108年2月16日

（中央社記者龍柏安台北16日電）SBL超級籃球聯賽最大咖洋將、臺北達欣工程洋將梅奧今天在明星賽三分球大賽中，歷經2輪考驗，最終飆進16分，如願摘下明星賽三分球大賽冠軍，也是SBL史上首位奪冠的洋將。

SBL自2003-04球季舉辦明星賽以來，三分球大賽全由本土球員奪冠，去年是華裔球員陳堅恩摘冠，梅奧（O.J. Mayo）打破了這項傳統，成為首位奪得三分球大賽冠軍的洋將。

梅奧在征戰美國職籃（NBA）時期，曾在菜鳥球季參與過新秀挑戰賽，不過始終沒參與過明星賽或三分球大賽，他笑說，把生涯首次的三分球大賽獻給了台灣。

今年三分球大賽共有14名球員參賽，總分前4名的選手可以晉級到次輪，第2輪總分最高的球員，則可拿下冠軍。

本季三分球大賽的賽制也微幅改變，每名球員得在60秒內完成5個點，共25次投籃，其中有5球是彩球，只要命中彩球就可獲得2分，25球投完以後，還有一顆Logo Shot，若能飆進高難度的Logo Shot，就可拿到5分，總分達35分。

梅奧首輪就繳出20分的高分，以預賽第一之姿晉級，次輪也有16分水準演出，讓他順利擊敗王子綱的14分、林書緯的12分以及張皓鈞的8分奪冠。

梅奧透露，其實他並沒有刻意為了三分球大賽而做準備，因為平常練球前後，他都有加強投籃訓練，「我每天都會提前一個小時到球場練投，全隊練球結束後，我會再多留半個小時加強投籃。」（編輯：吳協昌）1080216