富邦盃新街卡里路名字吸睛 教頭盼學習翻轉逆境

富邦盃台灣12強少棒大賽開打，南投縣新街國小選手卡里路．曼格格（前）名字十分特殊，「卡里路」是布農族母語的名字，「曼格格」是姓氏；總教練紀俊麟指出，卡里路協調性佳，未來發展可期。中央社記者謝靜雯攝 108年2月20日

（中央社記者謝靜雯台北20日電）富邦盃台灣12強少棒大賽，南投縣新街國小卡里路．曼格格名字吸睛，新街今天不敵龜山被淘汰，總教練紀俊麟評卡里路協調性佳，未來發展可期，也盼球員能學習如何「翻轉逆境」。

南投縣新街國小少棒隊球員，有不少來自信義鄉布農族的小朋友，此次富邦盃陣中6年級球員卡里路．曼格格名字特別吸睛，今天新街與強隊桃園市龜山國小交手，卡里路不畏強隊，單場2安好表現，比賽後半段也上場後援投球。

紀俊麟表示，卡里路是8月出生的球員，在同屆球員中年齡算最小的，目前身高142公分，但協調性很好，已具備打棒球需要的基礎和條件，之後身材若再拉高、變壯，加上力量，未來發展可以期待。

「卡里路」是布農族母語的名字，「曼格格」是姓氏，卡里路表示，第一次認識的人都會好奇他的名字，他提到之前在部落都會打石頭玩，後來叔叔問要不要打棒球，才到新街國小開始接受正規棒球訓練。

今天碰上龜山，卡里路表示，不會覺得害怕，之前對戰過很多次，雖然之前都打不好，但今天抓到對方失投球，得到不錯的結果。卡里路提到，最喜歡的中職球隊是中信兄弟，沒有偶像，但欣賞投手李振昌，希望之後可以跟他一樣。

新街今天比賽以3比18、4局被扣倒，連吞2敗確定被淘汰，紀俊麟表示，這次比賽球員們的發揮不如預期，他們實力並不差，但與再更高一級球隊的差別在於場上面臨狀況時的應對。紀俊麟也提到，球員們還是比較習慣打順風球，「但更重要的是如何在逆境中打球，如何去翻轉逆境」。（編輯：張雅淨）1080220