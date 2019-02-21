球鞋莫名爆裂 杜克大學球星威廉森膝傷退場[影]

影片來源：ESPN YouTube頻道

（中央社巴黎20日綜合外電報導）全球運動品牌巨擘耐吉（Nike）自1993年來，就是美國杜克大學「藍魔隊」的贊助商，但是今年碰到爆發力十足的大一前鋒威廉森在場上球鞋爆開，卻可能讓品牌成為眾矢之的。

「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，在全美大學體育聯盟（NCAA）男籃排名第一的杜克大學藍魔（Blue Devils），今天對上全美排名第8的宿敵北卡羅來納大學，由於兩隊球星眾多，新鮮人威廉森更被喻為下一個詹姆斯（LeBron James），也是今年 NBA選秀呼聲最高的狀元人選，此役全美矚目。

不幸的是，威廉森（Zion Williamson）上場僅36秒，就因為膝蓋受傷被迫退出比賽，杜克終場也以72比88在主場吞敗。事故發生時，重達285磅（約130公斤）的威廉森在罰球線附近運球邁出左腳準備進攻，球鞋卻在此時爆開。

根據ESPN運動中心推特（Twitter）影片顯示，威廉森重心不穩，整個人跌坐地上，表情猙獰。他退場時，坐在場邊觀戰的前美國總統歐巴馬，雖然向來是北卡大死忠球迷，也高聲為他加油。

威廉森身高201公分，本季至今平均每場攻下22.4分、9.2籃板、2.3次抄截和2.3次阻攻，命中率更高達68.3%，是杜克大學被看好奪冠的主要原因。威廉森雖是重磅前鋒，但彈跳和滯空能力驚人，擅長各式強力灌籃，各界預料他在打完大一球季之後就會投入NBA選秀，並獲選為狀元。

對於耐吉無法承受像威廉森這樣高200多公分球員的力道，有網友留言表示，「鞋子就在全國電視上爆掉。鞋子在杜克-北卡對戰時爆掉。鞋子在威廉森腳上爆掉。耐吉顏面盡失。」

另一名網友推文說：「我是認真的：如果是因為耐吉生產的鞋子品質太糟，毀掉威廉森膝蓋的話，我會追捕奈特（Phil Knight）」。奈特為耐吉創辦人。

2014年馬刺對活塞的NBA例行賽中，馬刺球星吉諾布里（Manu Ginobili）所穿的耐吉球鞋，也曾在賽中爆裂。

綽號「 K教練」的杜克教練薛夏夫斯基於賽後表示，威廉森有輕微的膝蓋扭傷，傷勢應該就來自於球鞋爆開。K教練說他執教生涯見過許多球鞋爆裂，但沒有看過這麼誇張的例子。

詹姆斯、歐巴馬和許多NBA球員，都透過推特對威廉森身體狀況表達關心。

猶他爵士密契爾（Donovan Mitchell）推文：「讓我們再次謹記，大學籃球收入如此龐大…球員一毛都拿不到…現在威廉森受傷了…有些事需要改變。@NCAA」

杜克大學和耐吉簽下12年的獨家球鞋服飾合約，合約總值不詳，今年只進行到第4年。威廉森今天在場上穿著的球鞋是由雷霆隊球星喬治（Paul George）所代言的「PG2.5」。（譯者：王品軒/核稿：張曉雯）1080221