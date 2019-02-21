林彥廷狂砍35分生涯新高 能仁4連勝入袋

107學年度HBL高中籃球聯賽8強賽，能仁家商林彥廷21日拿下35分，創個人生涯新高，助隊以98比69輕取青年高中，4連勝到手。中央社記者黃巧雯攝 108年2月21日

（中央社記者黃巧雯台北21日電）能仁家商前鋒林彥廷今天在HBL高中籃球聯賽八強賽轟下35分，創個人生涯新高，與高錦瑋、王翊帆共包辦80分，率隊以98比69輕取青年高中，4連勝入袋。

林彥廷今天上場38分8秒，拿下35分、15籃板、5助攻，第4節時仍在場上拚戰，能仁家商教練林正明透露：「想說讓他（林彥廷）創紀錄，看整個心態會不會開始一路順暢。」

林彥廷因HBL預賽表現不如預期，複賽階段陷入低潮，今天首節被隊友接連得分的氣氛感染，加上王凱裕有效掌握籃板，讓他更有信心進行攻擊，並繳出個人單場得分新高紀錄。

林正明原先有意讓林彥廷挑戰單場40分，不過林彥廷坦言：「第3節就沒力了。」

3連勝的能仁家商今天一開賽展現驚人外線火力，上半場17投11中，命中率65%，包括王翊帆、林彥廷首節各連砍3顆3分球，而高錦瑋上半場更是4投全中，助能仁上半場結束以49比33領先，下半場延續攻擊火力，最終以98比69大勝。

林正明表示，今天外圍多點開花，在隊友有能力得分時，丁冠皓變成助攻的角色，這也是丁冠皓的優點。

能仁23日將對決衛冕軍松山高中，林正明認為，比賽關鍵將在於替補球員的防守以及籃板掌控，由於松山目前調整狀況不錯，預期將是一場籃板戰，如果籃板能與松山抗衡，才能咬得住分數，籃板若輸掉，可能會打得很辛苦。

另外，南山高中今天對戰3連敗南湖高中，首節一度陷入13比22落後，所幸第二節及時回神，單節狂攻31分，終場就以85比75獲勝，南湖苦吞4連敗，而南湖陣中周易暹、盧冠廷今天各飆出個人生涯新高32分、26分，但依舊無法為球隊中止連敗。（編輯：張芷瑄）1080221