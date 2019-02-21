謝淑薇單日2勝 女雙4強有機會對決詹家姊妹

（中央社台北21日電）台灣網球一姐謝淑薇今天在杜拜女網賽再度一日兩戰，先是在女單奪勝，挺進4強，接著又在女雙8強賽6比2、6比4擊退對手，收下4強門票。

台灣網壇雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴稍後也將出賽，若能順利在8強賽勝出，4強賽將對決謝淑薇與史翠可娃（Barbora Strycova）。

總獎金282.8萬美元（約新台幣8794萬元）的杜拜女網賽本週登場，謝淑薇女單賽事連2戰都強碰前世界球后，但都能上演驚奇，今天以6比4、1比6、7比5扳倒世界排名第5、捷克選手普里斯科娃（Karolina Pliskova），搶下4強門票。

在女單賽事耗費2小時才辛苦收下勝利，謝淑薇稍作休息後，再與捷克女將史翠可娃聯手出擊，女雙8強賽迎戰德國女將葛羅菲德（Anna-Lena Groenefeld）與荷蘭選手舒由絲（Demi Schuurs）的跨國聯軍。

雙方開賽互破發球局，「台捷組合」在2比2情況下，兩度成功破發且連搶4局，以6比2拿下首盤。

「台捷組合」第2盤乘勝追擊，在短暫陷入膠著後，第5局率先攻破對手發球局，但第8局又被對手破發扯平，第9局在逼出2個破發點情況下，「台捷組合」再度破發得手，最終以6比4勝出。（編輯：唐聲揚）1080221