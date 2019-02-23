林書豪扮演第四節先生 暴龍擊退馬刺

美國職籃NBA多倫多暴龍台裔球星林書豪22日在主場迎戰聖安東尼奧馬刺隊，決勝節得9分，暴龍終場以120比117獲勝。（圖取自twitter.com/Raptors）

（中央社記者黃巧雯台北23日電）美國職籃NBA多倫多暴龍台裔球星林書豪今天在主場迎戰聖安東尼奧馬刺隊，決勝節得9分，加上雷納德關鍵灌籃，儘管總教練納斯被驅逐出場，但暴龍終場仍以120比117獲勝。

林書豪前一場在暴龍隊處女秀，替補上場25分鐘，拿下8分、5籃板、5助攻，今天同樣從板凳出發，上場19分鐘，全場繳出11分、3籃板、2助攻，光是在決勝節就貢獻9分，扮演「第四節先生」。

暴龍今天在主場迎戰馬刺，林書豪在首節倒數4分5秒時頂替西雅坎（Pascal Siakam）上場，但手感不佳，4次出手都落空，且外線3投皆墨，暴龍首節靠著6記三分球，以26比23領先。

林書豪第二節靠著2罰皆進，得分開張，但隨後戰況陷入膠著，上半場結束馬刺以56比55超前。

兩隊第三節互有領先，林書豪第三節剩1分2秒時再度重回場上，一次出手未進，而馬刺在第三節尾聲靠著波爾特（Jakob Poeltl）灌籃、米爾斯（Patty Mills）跳投，將領先優勢拉開至3分。

第三節比賽還發生一段插曲，暴龍總教練納斯（Nick Nurse）因與裁判發生爭執，領到技術犯規，在暴龍執教生涯首度被驅逐出場，也引起場邊球迷鼓譟。

林書豪決勝節手感回溫，一開始就跳投命中，還有一記拉竿上籃，並把握三分打的機會，為球隊追分，後續個人更連拿4分，一度暴龍以101比100超前。

不過，馬刺在讀秒階段靠著貝里內利（Marco Belinelli）三分球再度要回領先，但暴龍雷納德（Kawhi Leonard）在比賽結束前15.1秒先是抄截、並快攻灌籃得分，暴龍終場就以3分差險勝。

除了林書豪外，今天比賽還有一大焦點，為季前兩邊互換一哥，馬刺送走雷納德（Kawhi Leonard）換來暴龍隊德羅森（DeMar DeRozan），曾效力於暴龍9個球季的德羅森今天回到熟悉的多倫多主場時，暴龍隊球迷不但起立鼓掌歡迎，而暴龍球團還特別播放影片向他致敬。

原先還有另一個觀戰重點，效力馬刺的哥哥保羅．賈索（Pau Gasol）與剛轉隊到暴龍弟弟馬克．賈索（Marc Gasol）的「兄弟對決」，但可惜哥哥今天並未上場，弟弟則拿下4分。（編輯：黃于）1080223