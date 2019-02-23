HBL丁冠皓準絕殺三分球 能仁晉級四強

107學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組8強賽，能仁家商23日晚間對決松山高中，能仁丁冠皓倒數時刻3罰皆中，加上最後一記準絕殺3分球，率隊以84比83險勝，晉級4強。中央社記者黃巧雯攝 108年2月23日

（中央社記者黃巧雯台北23日電）HBL高中籃球聯賽男子組八強賽，唯一4連勝的能仁家商今晚對決衛冕軍松山高中，靠著丁冠皓在讀秒階段3罰皆進及準絕殺三分球，以84比83險勝，成為首支晉級四強球隊。

能仁從預賽階段連勝至今，拉出一波13連勝，今晚贏球後，在八強賽以5連勝之姿，搶先晉級四強；5連敗的東山高中、1勝4敗的青年高中確定遭到淘汰；其他球隊都還有機會晉級。

能仁家商教練林正明先前就曾預測，今晚與松山高中一役，將是一場籃板戰。能仁在上半場以37比43落後，且籃板數也差松山超過10個。林正明表示，球員一開始沒辦法鞏固籃板，專注力也不夠，在中場休息檢討後，才想到要追分。

談到晉級四強，林正明指出，「當然是個階段，晉級之後，後面兩場球的張力就越大」，他也點名中鋒王晟霖、程慶華後續在內線的表現要再更加強。

能仁全場一度落後二位數分數以上，但決勝節急起直追；而松山林勵決勝節單節砍下13分、全場貢獻30分，但卻在倒數23.83秒時犯規，讓丁冠皓獲得3罰機會、且都命中。

林勵在倒數22.62秒同樣有兩罰機會，卻都未能把握，讓丁冠皓趁機在比賽結束前6.4秒投進準絕殺三分球，助能仁得以在最後一刻以84比83勝出。

丁冠皓表示，第一罰的時候最緊張，但投進後，第二、三罰就平常心看待。當時球隊還落後，想先把防守做好，沒進就掌握好籃板。

關鍵一記三分球，幫助球隊逆轉勝，丁冠皓說，機會來就投，這是他「生涯最High的一球」。（編輯：戴光育）1080223