周思齊提薪資仲裁 盼聯盟改善規則流程

（中央社記者楊啟芳台北27日電）球員工會理事長周思齊今天開出第一槍，提出薪資仲裁，球員工會表示，即使新年度還沒談好合約，球員仍要出席春訓及熱身賽，目前聯盟還沒有確切仲裁流程，工會也盼能改善。

據球員工會統計，截至2月27日為止，聯盟還有超過30位選手未完成談薪，不包括完成談薪但未完成簽約流程者，比例達歷年新高。因此工會決議帶領選手提薪資仲裁，球員工會理事長周思齊今天已由經紀公司代理提起薪資仲裁。

周思齊於2014年與中信兄弟簽下5年新台幣3240萬合約，去年月薪為55萬元，今年要重談合約，不過現在仍未談定，目前4隊僅Lamigo桃猿全數完成談薪。

球員工會表示，中華職棒的「單方續約權合約」，讓球團只要曾以任何方式表達續約意願，即便未完成談薪，球團就能把球員列入新球季註冊名單內，選手也必須依約配合球團運作。

近年發生多起球員未完成談薪參加春訓，卻在期間受傷案例，部分選手被迫在新年度薪資未議定的情況下，參加春訓和熱身賽，若不幸受傷，難保不會影響到談薪條件。

聯盟目前沒有薪資仲裁申請辦法與流程可循，因此球員工會自前年就行文要求聯盟提出，並未獲任何回應。今年球員工會再次行文，只得到「得以書面向本聯盟仲裁委員會提出仲裁聲請」的回覆，關於申請辦法與流程仍隻字未提。

即便沒有薪資仲裁規則可以遵循，球員工會選擇參考仲裁法及各國職業運動仲裁制度，帶領選手提起薪資仲裁。

中職聯盟雖於去年底新聘5位仲裁委員，但仍使用民國78年所參考「商用仲裁條例」的仲裁規則，球員工會表示，這不符職業運動產業的實際運作需求且至今未改，即便工會完全信任仲裁委員會的專業，也已預想「巧婦難為無米之炊」的困境。

對此，中華職棒祕書長馮勝賢表示，今天收到仲裁申請後，會依照程序處理，對於工會所說的流程問題，他則說：「尊重工會想法。」（編輯：張芷瑄）1080227