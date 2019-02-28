UBA周桂羽蘇士軒領軍 台師大八強4連勝

（中央社記者黃巧雯台北28日電）UBA大專籃球聯賽男子組八強賽，台灣師大今天靠著周桂羽拿下全隊最高20分，以及蘇士軒繳出14分、13籃板的「雙十」演出，最終以83比76擊退政治大學，勇奪4連勝。

台師大上半場領先政大5分，但政大第三節展開反攻，一度反倒超前3分，台師大靠著周桂羽要回領先，以及決勝節詹軍、許軒瑜、陳又瑋外線輪番開火，加上政大關鍵時刻發生失誤，最終以7分差獲勝。

台師大此役共5人得分雙位數，包括周桂羽攻下20分、3助攻，而容毅燊貢獻17分、8籃板，蘇士軒繳出14分、13籃板的「雙十」成績單。

台師大與政大從第三節比分互咬，到後來甩開對手。蘇士軒表示，「賽前教練就一直叫我們往他們禁區打，我們禁區有優勢與經驗，但今天還是發生蠻多失誤。」

畢業於虎尾科大的蘇士軒，在考取台師大研究所後，目前就讀碩一。蘇士軒透露，球隊氣氛和向心力都很好，身為球隊新人的他，也在設法融入球隊。

繼國立體大後，台師大也拿下八強賽4連勝，並將自預賽以來連勝紀錄推進至19場，4強門票即將到手。

健行科大今天以84比74擊退高雄師大後，戰績為3勝1敗。而高師大、輔仁大學為2勝2敗，義守大學1勝3敗，政大和文化大學苦吞4連敗。明天休兵1日，3月2日繼續進行八強賽程。（編輯：戴光育）1080228