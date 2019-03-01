哈登轟58分 火箭主場逆轉退熱火

（中央社休士頓28日綜合外電報導）哈登（James Harden）今天攻下58分，是生涯第7次單場得分達50，幫助美國職籃NBA休士頓火箭後來居上，以121比118擊敗來訪的邁阿密熱火。

哈登攻下58分，另有10次助攻，是球隊贏球功臣，但火箭真正勝出的關鍵，是團隊的合作，瑞佛斯（Austin Rivers）8投7中攻下17分，保羅（Chris Paul）也有建樹，他在哈登於三分線外失手後，在終場前46.2秒急停跳投得手，幫球隊拉開領先差距，今天得到14分。

熱火在比賽結束前6分18秒，靠德拉吉奇（Goran Dragic）砍進的三分球，還以113比103握有兩位數領先，但火箭回敬14比0猛攻，戰情瞬間逆轉。

哈登雖創造一個「三分打」，還有兩次切入上籃得手，但保羅在終場前3分27秒的兩罰俱中將比分超前。

熱火的整體投籃命中率雖有5成19，但在錯誤的時機點讓手感冷卻，在末節只靠17投6中拿下20分。

熱火今天7人得分達兩位數，德拉吉奇和歐里尼克（Kelly Olynyk）都獲21分，溫斯羅（Justise Winslow）挹注19分、7籃板、8助攻，李察遜（Josh Richardson）進帳18分。

火箭高登（Eric Gordon）、法瑞德（Kenneth Faried）、尚波特（Iman Shumpert）今天都因傷未能出賽，最後一刻被排進先發陣容的克拉克（Gary Clark）今天和保羅一樣都攻下14分。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1080301