三民投手張弘稜未來性佳 率隊木棒聯賽勝南英

（中央社記者謝靜雯嘉義3日電）高中棒球聯賽（木棒組）5到8名排名賽，高雄三民高中先發投手張弘稜8.2局好投壓制，僅讓台南市南英商工敲出2支安打，率隊以4比0拿勝，明天將與桃園市壽山高中爭第五名。

三民今天比賽派出身高190公分的投手張弘稜，目前高二的張弘稜具有身高優勢，可以把手伸得很長，與捕手的距離更接近，協調性佳，投球角度好，總教練張榮勳看好他的未來性，也點出張弘稜國中階段所屬的球隊，並不算一級強隊，現在欠缺的就是危機處理能力。

張弘稜過去也有無法投長局數的侷限，但木棒聯賽之前教練團不斷讓他調整，此次木棒聯賽出賽明顯進步，今天比賽投118球，差1個出局數就可以完封拿勝，總計投8.2局被敲2支安打，投出7次三振、無失分，表現亮眼。

張榮勳表示，張弘稜心態進步很多，過往投到第3、4局就會有一些狀況，這次出賽明顯改善，高一時最快球速138公里，現在已經進步到142公里，就身材條件，若加上重量訓練，把身體養壯，速度還有再往上提升的空間。

張弘稜對於今天表現滿意，上場沒有想太多、投給對手打，自評丟球更有自信，「希望可以投出身價，之後想要拚旅外。」

今天比賽在嘉義市立棒球場舉行，比賽過程中因為大雨暫停約1個小時後才又恢復比賽，兩隊前5局都沒有拿下分數，三民6、7局各拿1分，8局靠著接連保送、失誤、安打，單局攻下2分、拉開領先差距。

三民昨天8強不敵台北市大理高中，接下來只能爭取排名賽最佳成績第五名，明天將與桃園市壽山高中交手。（編輯：管中維）1080303