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東京馬拉松未竟 羊角姐妹將再戰澳洲

最新更新：2019/03/03 21:15

（中央社記者程啟峰高雄3日電）「羊角姐妹」陳姿予、林黛甄今天不畏攝氏6度低溫，冒雨參加東京馬拉松，雖因雙手僵硬打滑難以競速而未能完賽，不過，她們不放棄，計畫7月將再挑戰澳洲黃金海岸馬拉松。

高雄81氣爆自救會長陳冠榮晚間接受中央社記者電訪表示，已透過相關人員協助「羊角姐妹」挑戰澳洲黃金海岸馬拉松，如果沒有意外，她們會在7月前進黃金海岸，希望到時候有更多的人為她們加油。

「羊角姐妹」陳姿予、林黛甄在2014年高雄石化氣爆時被炸傷到下肢無法走路，她們以「東京馬拉松」做為人生的一道戰帖，要用雙手轉動輪椅迎向終點。

為鼓勵並為「羊角姐妹」加油打氣，包括前高雄市代理市長許立明、前副市長史哲日前偕多名前高市府首長赴東京為她們加油，總統府秘書長陳菊今天也現身加入為「羊角姐妹」加油的行列。

不過，令人遺憾的是今天東京攝氏6度又下雨，即使陳姿予、林黛甄努力滑動輪椅競速，但是寒冷的天氣讓她們一度失溫，全身僵硬顫抖。

陳姿予電話受訪說：「低溫讓她無法發揮戰力。」林黛甄也直說：「雙手僵硬、輪椅打滑，無法抵達終點很遺憾！」不過，她們都表示不會放棄，仍會繼續努力挑戰馬拉松賽事。

談到台灣來的神秘加油團中有陳菊、陳冠榮、許立明等人，陳姿予、林黛甄直說「超暖心」、「很感動」。（編輯：陳清芳）1080303

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