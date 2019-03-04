引退記者會哽咽 高志綱盼球迷繼續支持

（中央社記者楊啟芳台北4日電）高志綱今天召開轉任統一7-ELEVEn獅二軍總教練的說明記者會，最後在感謝球迷時，他不禁哽咽落淚，高志綱也說，希望未來球迷能繼續到球場，為他和年輕球員加油。

高志綱在記者會中表示，選手在高強度環境競爭之下，常常會有挫折感、找不到方向的時候，若身邊有人可以來鼓勵、支持，一定會更有動力往前走。

此時高志綱哽咽說：「我要謝謝過去一直支持我的球迷朋友們，不管透過任何形式，從早期寫信、現在用社群傳訊息，到球場加油，甚至在路上碰到時，握著我的手，老實說每一次支持，對我來說都是非常有意義。」

高志綱也指出，以後沒辦法在球場上繼續當選手，表現給球迷看，還是會感到不捨，「但我知道年輕小朋友需要更多舞台和機會，來表現自己，所以我願意用不同身分，讓這個舞台上有更多更好的表現，不管是誰在球場上有好表現，我都會替他開心」。

高志綱笑說，1月30日看到彭政閔開引退記者會哽咽時，還在笑他，「沒有想到今天我也這樣，一直到現在球迷都還會鼓勵我，或許引退後他們會失望，但只要決定好了，我就會繼續往前走」。

即使現在高掛球鞋，轉任二軍總教練，高志綱還是希望球迷能為他和年輕球員加油，他說：「希望可以在球場上看到球迷的身影，不管是來為誰加油，這個畫面我會永遠記在腦袋裡，不會被抹滅掉。」（編輯：黃于）1080304