蔡總統為特奧代表團授旗 期許選手享受比賽

（中央社記者龍柏安台北5日電）總統蔡英文今天出席2019夏季世界特殊奧林匹克運動會中華代表團授旗典禮，她致詞感謝所有選手全力以赴，為自己、為國家爭取最高榮譽，也期許運動員盡情享受比賽。

2019夏季世界特殊奧林匹克運動會將於8日至22日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行，這是特奧首次在中東舉行，中華代表團42名選手、8名融合夥伴預定7日搭機啟程，將參與競速滑輪、保齡球、融合滾球、融合籃球、自行車、桌球、田徑、羽球等8種運動項目。

蔡總統授旗後致詞感謝所有參與賽會籌辦的夥伴，「特奧選手可以站上國際賽事，都是因為你們的努力，給予選手最大的支持，接下來也請你們繼續提供最好的協助、辛苦了。」

兩年前冬季特奧結束後，蔡總統曾接見代表隊選手，她透露「最令我印象深刻的，是每一位選手臉上開心的笑容。」

總統強調，選手站上國際舞台，是靠著無數密集反覆的訓練，在訓練中難免會遭遇挫折與失敗，但選手靠著毅力克服難關，「更重要的是在集訓過程，教練、融合伙伴、志工們彼此扶持、相互包容，才能達到最完美的團隊默契，而這也是我們特殊奧運最可貴的精神。」

總統致詞又說，相信大家對運動的熱誠，一定會帶來最好的成績，「我要在這裡祝福大家勇往直前、爭取勝利，更重要的是盡情享受比賽，大家加油。」（編輯：翁翠萍）1080305

總統蔡英文（前中）5日下午親自為2019年夏季世界特殊奧林匹克運動會代表團授旗，替選手們加油打氣，並與代表團成員握手致意。中央社記者吳翊寧攝 108年3月5日

總統蔡英文（2排中）5日在體育署大禮堂出席「2019年夏季世界特殊奧林匹克運動會代表團授旗典禮」，勉勵將遠赴中東阿布達比參賽的選手，並與代表團成員合影留念。中央社記者吳翊寧攝 108年3月5日