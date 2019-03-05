更多編輯台推薦新聞：
下任君主若是同志 民調：英國63％民眾可接受
國際

下任君主若是同志 民調：英國63％民眾可接受

德國麻疹患者單週逾百 日本憂發生大流行
生活

德國麻疹患者單週逾百 日本憂發生大流行

個資恐被看光光 杜奕瑾：別用中國APP和設備
產經

個資恐被看光光 杜奕瑾：別用中國APP和設備

早安世界》聯邦機構禁用華為設備 傳華為7日將告美國政府
生活

早安世界》聯邦機構禁用華為設備 傳華為7日將告美國政府

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
專題／印巴互相空襲 40年最大衝突事件一次看懂
訊息平台
首頁 / 運動

蔡總統為特奧代表團授旗 期許選手享受比賽

最新更新：2019/03/05 16:46
總統蔡英文（前右2）5日出席「2019年夏季世界特殊奧林匹克運動會中華台北代表團授旗典禮」，與將赴中東阿布達比參賽的選手們握手致意。前右為本屆特奧代表團團長黃敏惠。中央社記者吳翊寧攝　108年3月5日
總統蔡英文（前右2）5日出席「2019年夏季世界特殊奧林匹克運動會中華台北代表團授旗典禮」，與將赴中東阿布達比參賽的選手們握手致意。前右為本屆特奧代表團團長黃敏惠。中央社記者吳翊寧攝　108年3月5日

（中央社記者龍柏安台北5日電）總統蔡英文今天出席2019夏季世界特殊奧林匹克運動會中華代表團授旗典禮，她致詞感謝所有選手全力以赴，為自己、為國家爭取最高榮譽，也期許運動員盡情享受比賽。

2019夏季世界特殊奧林匹克運動會將於8日至22日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行，這是特奧首次在中東舉行，中華代表團42名選手、8名融合夥伴預定7日搭機啟程，將參與競速滑輪、保齡球、融合滾球、融合籃球、自行車、桌球、田徑、羽球等8種運動項目。

蔡總統授旗後致詞感謝所有參與賽會籌辦的夥伴，「特奧選手可以站上國際賽事，都是因為你們的努力，給予選手最大的支持，接下來也請你們繼續提供最好的協助、辛苦了。」

兩年前冬季特奧結束後，蔡總統曾接見代表隊選手，她透露「最令我印象深刻的，是每一位選手臉上開心的笑容。」

總統強調，選手站上國際舞台，是靠著無數密集反覆的訓練，在訓練中難免會遭遇挫折與失敗，但選手靠著毅力克服難關，「更重要的是在集訓過程，教練、融合伙伴、志工們彼此扶持、相互包容，才能達到最完美的團隊默契，而這也是我們特殊奧運最可貴的精神。」

總統致詞又說，相信大家對運動的熱誠，一定會帶來最好的成績，「我要在這裡祝福大家勇往直前、爭取勝利，更重要的是盡情享受比賽，大家加油。」（編輯：翁翠萍）1080305

總統蔡英文（前中）5日下午親自為2019年夏季世界特殊奧林匹克運動會代表團授旗，替選手們加油打氣，並與代表團成員握手致意。中央社記者吳翊寧攝　108年3月5日
總統蔡英文（前中）5日下午親自為2019年夏季世界特殊奧林匹克運動會代表團授旗，替選手們加油打氣，並與代表團成員握手致意。中央社記者吳翊寧攝　108年3月5日
總統蔡英文（2排中）5日在體育署大禮堂出席「2019年夏季世界特殊奧林匹克運動會代表團授旗典禮」，勉勵將遠赴中東阿布達比參賽的選手，並與代表團成員合影留念。中央社記者吳翊寧攝　108年3月5日
總統蔡英文（2排中）5日在體育署大禮堂出席「2019年夏季世界特殊奧林匹克運動會代表團授旗典禮」，勉勵將遠赴中東阿布達比參賽的選手，並與代表團成員合影留念。中央社記者吳翊寧攝　108年3月5日
「2019年夏季世界特殊奧林匹克運動會中華台北代表團授旗典禮」5日在體育署大禮堂舉行，總統蔡英文（左2）親自出席授旗，並勉勵參賽選手。中央社記者吳翊寧攝 108年3月5日
「2019年夏季世界特殊奧林匹克運動會中華台北代表團授旗典禮」5日在體育署大禮堂舉行，總統蔡英文（左2）親自出席授旗，並勉勵參賽選手。中央社記者吳翊寧攝 108年3月5日
地機族