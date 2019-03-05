吳秉恩後援穩守當MVP 平鎮奪木棒聯賽第2冠

（中央社記者謝靜雯嘉義5日電）高中棒球聯賽（木棒組）冠軍戰，桃園平鎮高中與新北穀保家商交手，兩隊一路緊咬，穀保家商守備狀況多種下敗因，平鎮高一投手吳秉恩後援穩守，率隊以7比5抱回隊史第2冠。

國內兩大青棒強權平鎮高中、穀保家商木棒聯賽冠軍戰碰頭，兩隊在105學年度木棒聯賽也曾在冠軍戰交手，當時平鎮擊敗穀保，拿下隊史木棒聯賽首冠，今年冠軍戰再碰頭，平鎮投打發揮，順利抱回隊史第2冠，也中斷穀保繼106學年聯賽奪冠後挑戰2連霸美夢。

今天比賽兩隊前3局都沒能拿下分數，平鎮4局下半靠著劉基鴻關鍵二壘打開啟攻勢，黃兆維補上安打，加上穀保守備自亂陣腳，單局2次失誤，讓平鎮搶下2分。

穀保比賽前半段打線受制，直到6局靠著接連安打、保送攻佔滿壘，滿壘時接連觸身球保送，2比2扳平比數，陳思仲關鍵安打，一棒送回2分、超前比數。

平鎮6、7局各添1分，再將比數追至4比4平手，8局靠著李灝宇關鍵安打送回1分超前，再加上穀保守備失誤送分，單局攻下3分、奠定勝基。

平鎮高一投手吳秉恩後援5局止血，是球隊拿勝關鍵，總教練吳柏宏表示，比賽會打的這麼辛苦，除了失誤就是投手控球的問題，比賽後半段選擇押寶控球穩定的吳秉恩，也有達成教練團的期望。

吳秉恩才高一關鍵時刻展現大將之風，吳柏宏表示不管是高一還是高三，只要有實力就會給他舞台，也希望他透過高張力比賽磨練、更進步。

吳秉恩表示，當時後援登板當然會緊張，但想著盡全力把球丟到想要的位置，「教練團要我上場，就是相信我有能力可以解決危機」；吳秉恩拿下冠軍戰勝投，也獲選大會最有價值球員。（編輯：翁翠萍）1080305