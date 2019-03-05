平鎮高一李灝宇收全壘打獎 盼場上更沉穩

（中央社記者謝靜雯嘉義5日電）高中棒球聯賽（木棒組）冠軍戰，桃園平鎮高中高一打者李灝宇關鍵時刻安打搶分，幫助球隊奪冠，也是此次聯賽平鎮唯一敲出全壘打球員，提到這次比賽，他希望自己場上能更沉穩。

平鎮高中今天與新北穀保家商爭冠，高一投手吳秉恩後援5局穩守，有效壓低失分是球隊能順利拿下冠軍的最大功臣，高一打者李灝宇關鍵時刻安打，送回球隊超前分，也是焦點之一。

李灝宇雖然才高一，但不見生澀感，擔任平鎮開路先鋒第1棒，高上壘率、打擊率，未來性備受看好，也是此次木棒聯賽平鎮陣中眾多好手，唯一敲出全壘打的球員，拿下大會「全壘打獎」。

總教練吳柏宏表示，李灝宇雖然才高一，但國小、國中時期國手資歷多，面對大場面不畏懼，升上高中幾乎不需要適應期，身材雖不算特別突出，但是打擊技巧好，爆發力佳，從去年暑假到現在約半年時間，在正式比賽已經敲出3轟，未來則希望他在守備上再下功夫。

李灝宇木棒聯賽一直都維持不錯的打擊手感，但今天冠軍戰與穀保交手，前4個打席都沒有打擊表現，8局關鍵時刻上場前，教練團提醒棒子握短一點，碰到球就有機會，果然一棒建功。

李灝宇透露，前幾次打擊機會太急著想表現，最後一次打擊把教練的話聽進去，打出關鍵安打；李灝宇表示，比賽打到後期已經有點疲勞了，加上太心急揮棒動作有點跑掉，透過木棒聯賽學習，也希望未來可以像學長們一樣，在場上更沉穩。（編輯：黃世雅）1080305