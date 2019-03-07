黃子鵬習慣寫訓練日記 遭樂天砲轟長經驗

（中央社記者楊啟芳台北7日電）Lamigo桃猿黃子鵬今天出席運動品牌記者會，黃子鵬提到，大學開始就有寫日記的習慣，於訓練及對戰打者時更有方向；另外針對之前對樂天挨轟3分砲，他說這個經驗幫助很大。

黃子鵬表示，會有訓練日記是因為自己個性比較健忘，很多事情都習慣記下來，包括訓練內容，「以前大學放長假時，想要訓練但不知道從哪裡做起時，就會去看一下訓練日記，哪些東西對我是比較有幫助的，找出一些東西來。」

黃子鵬寫訓練日記的習慣一直持續到進職棒，因為每一天都要對戰打者，他笑說：「如果沒有記起來，以我的個性就會忘記上次對他是怎樣，所以可以看一下對戰方向是怎麼樣，可以怎麼調整，給自己一個參考。」

桃猿1日與東北樂天金鷲交流賽時，9局上黃子鵬被村林一輝轟出追平3分砲，當時桃猿總教練洪一中指出，關鍵在他先投了一次觸身球，下一棒打者一定會瞄準直球，結果黃子鵬真的投了直球，不過也是可以成長的經驗。

黃子鵬今天表示，這確實是很好的經驗，當下因為投了觸身球，心想不能再出現壞球，所以往好球帶進攻，但他說：「日本就是有辦法趁這個時候攻擊，現在碰到對以後賽季未必是壞事，所以我覺得能夠跟這麼多日本球隊交流，對我們幫助真的很大。」（編輯：吳協昌）1080307