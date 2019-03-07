蔡齊哲5局無失分 助兄弟熱身賽擊退NC恐龍

中信兄弟7日在中信園區與韓職NC恐龍進行熱身賽，兄弟先發投手蔡齊哲表現優異，主投5局，沒被敲安打無失分，終場兄弟以7比0擊退NC恐龍。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年3月7日

（中央社記者楊啟芳台北7日綜合報導）中信兄弟今天在中信園區與韓職NC恐龍進行熱身賽，兄弟先發投手蔡齊哲主投5局，沒被敲安打、無失分，表現優異，打線也有適時發揮，終場兄弟以7比0擊退NC恐龍。

兄弟先發投手蔡齊哲今天表現優異，主投5局沒被敲出安打，送出4次三振、2次保送無失分。第6局接替投球的廖乙忠被敲出1支安打，投1次觸身球，不過沒有失分，之後幾局邱品睿、王奕凱、官大元也都無失分，合力壓制NC恐龍打線。

兄弟打線也有適時串聯，比賽前3局各得1分，第1局靠著2次失誤，以及岳東華的滾地球攻下1分，第2局彭政閔、林王啟瑋接連安打攻第2分，第3局則是岳東華安打後，彭政閔敲出二壘安打，帶有1分打點。

第5局兄弟攻下大局，黃稚峰先擊出場內全壘打，之後陳文杰敲三壘安打，林王啟瑋及曾陶鎔接連敲安，再攻下2分，這局一共得了3分，第7局黃稚峰敲二壘安打後，陳文杰再補上安打攻1分，終場兄弟以7比0擊退NC恐龍。（編輯：張雅淨）1080307