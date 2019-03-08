中職新球季3家有線轉播 網路平台場場直播

（中央社記者楊啟芳台北8日電）中華職棒本季有線電視台轉播頻道有Eleven Sports、Win TV及緯來，網路部分則有CPBL TV、LINE Today、Yahoo TV及麥卡貝，且網路平台將場場直播。

去年原有4家有線電視台轉播中職比賽，分別為Eleven Sports負責Lamigo桃猿賽事、FOX負責統一7-ELEVEn獅、Win TV負責富邦悍將、緯來負責中信兄弟。

不過獅隊與FOX的合約去年已經結束，今年改交由Eleven Sports，因此Eleven Sports本季負責轉播桃猿及獅隊的主場賽事，Win TV仍轉播悍將主場，緯來則同樣是兄弟。

網路平台部分，除了愛奇藝今年退出轉播行列外，其他都與去年一樣，包括CPBL TV、LINE Today、Yahoo TV及麥卡貝都是240場比賽都會轉播。其中麥卡貝今年推出新功能「子母畫面」，讓球迷能在同一視窗關注2場職棒賽事。

早期中華職棒本來是由聯盟統一與轉播單位談合約，不過因2014年轉播代理商MP & Silva片面終止合約後，開始由4隊各自找轉播單位，再進行交叉授權。（編輯：張雅淨）1080308