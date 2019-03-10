曹竣崵談連3戰完封勝 高志綱回憶又是高志綱

（中央社記者謝靜雯台北10日電）中職30週年特展請來昔日統一獅隊投捕搭檔曹竣崵、高志綱，曹竣崵回憶連3場完封勝紀錄，直指膽識的重要；高志綱談起2003年亞錦賽「又是高志綱」名言，笑說後來才知比賽重要性。

中職30週年特展參觀人數今天正式突破3萬人，今天也舉辦獅隊昔日強投及強捕搭檔曹竣崵、高志綱見面會。曹竣崵回憶當時高志綱加入獅隊，打破一直以來學長要帶領學弟的印象，直誇高志綱成熟、有想法。

曹竣崵1999年加入統一獅隊，當年寫下連3場比賽完封勝紀錄，最後一場比賽還是無安打比賽，當年度拿下中職新人王、年度最有價值球員，隔年轉赴日職中日龍隊，直到2003年才又回台、再效力獅隊。

回憶過往，曹竣崵直言，當時進到職棒不想草草了事，希望好好經營自己的職棒生涯，「膽識很重要，有膽試才能贏對手」，加入中職首年的亮眼表現和之後赴日發展表現相比，「我去日職就是因為少了膽識，所以沒有辦法成功」。他在王柏融確定加盟日職火腿隊後，也曾點出心態的重要性。

高志綱業餘時期國手經驗就很豐富，最為人樂道的就是2003年亞洲棒球錦標賽對南韓延長賽敲出再見安打，讓主播忘情喊出「又是高志綱」名言，更幫助中華隊拿下2004年雅典奧運門票。但高志綱卻透露，當時還年輕，只是單純想贏球，對於比賽的重要性沒有想這麼深，「就是個年輕小伙子傻傻往前衝，後來才發現，原來這場比賽對台灣這麼重要」。

高志綱2004年代訓加入統一獅隊，2005年正式加盟，多年來為獅隊重要的當家捕手，跟著獅隊打過7次總冠軍賽、拿下5次總冠軍。高志綱笑說，最難忘的是2009年與兄弟象總冠軍賽打了17局分勝負，「蹲到天荒地老、海枯石爛，全身都麻麻的」，還不忘跟管理開玩笑問有沒有叫宵夜。

對於外界期待看見本土新生代強投、強捕，兩人都有共同想法，因為戰績壓力對洋投過分倚賴，以及4隊規模頻繁對戰，長期下來對於戰力的進步都有很大的影響和侷限，期待新球隊的加入，能夠激起火花。（編輯：張雅淨）1080310