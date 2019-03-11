謝淑薇將戰詹家姊妹 印地安泉女雙8強再碰頭

（中央社記者龍柏安台北11日電）台灣網球女將謝淑薇今天和捷克搭檔史翠可娃聯手，在印地安泉網賽女雙次輪，以6比2、6比0橫掃斯洛維尼亞與俄羅斯聯軍，8強將遭遇「詹家姊妹」詹詠然與詹皓晴。

美國加州舉行的印地安泉網賽，屬男女共站的頂級大賽，女子組總獎金高達903萬5428美元（約新台幣2.8億），謝淑薇與史翠可娃（Barbora Strycova）今天在女雙16強只用52分鐘，就輕鬆撂倒對手，拿下8強門票。

謝淑薇與史翠可娃這組「台捷聯軍」，今天遭遇斯洛維尼亞女將賈柯波維琪（Dalila Jakupovic）與俄羅斯的庫羅瑪恰娃（Irina Khromacheva）這對異國組合。

才在杜拜合體摘冠的謝淑薇與史翠可娃，今天延續火燙表現，首盤在2比2平手僵局，接下來兩度破發連拿4局，先以6比2開胡；次局兩人手下不留情，3度破發連搶6局，以6比0完封對手，輕鬆晉級。

至於詹詠然與詹皓晴這組詹家姊妹，今天16強面對烏克蘭雙胞胎姊妹檔L.克奇諾（Lyudmyla Kichenok）與N.克奇諾（Nadiya Kichenok），雙詹首盤開局就先用5比1的攻勢下馬威，先以6比3輕鬆拿下。

次盤雙詹開局依舊銳不可擋，早早取得5比1大幅領先，接下來雖被對手連追3局，所幸第10局雙詹即時回穩，不但成功保發，也以6比4淘汰對手。

雙詹拿下8強門票後，下一輪將對上自家人謝淑薇與史翠可娃的「台捷組合」，兩組人馬過去2度交鋒，謝淑薇都是贏家，而巧合的是，去年雙方也曾在印地安泉女雙次輪碰頭，當時「台捷組合」以2比1險勝過關，最後一路直闖決賽、並順利抱起冠軍金盃。（編輯：方沛清）1080311