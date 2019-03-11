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阿德里奇發威 馬刺逆轉公鹿豪取5連勝

最新更新：2019/03/11 15:32

（中央社聖安東尼奧10日綜合外電報導）美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺今天主場迎戰密爾瓦基公鹿，靠著阿德里奇與德羅森聯手發威，上半場打來亂無章法的馬刺成功逆轉，121比114拿下5連勝。

路透社報導，馬刺上半場從未取得領先，但第3節後來居上，帶著4分領先進入第4節。

第4節開節，馬刺就靠著10比1攻勢把比分帶到97比84領先；儘管公鹿臨去秋波追到只差9分，但馬刺還是靠著德羅森（DeMar DeRozan）與米爾斯（Patty Mills）多次命中帶走勝利。

這是馬刺近來的5連勝，也是主場8連勝。公鹿雖中斷近來的2連勝，戰績仍維持在聯盟最佳的50勝17敗。

阿德里奇（LaMarcus Aldridge）此役砍下29分15籃板，德羅森襄助28分。貝里內利（Marco Belinelli）和米爾斯各為馬刺添得16分，福布斯（Bryn Forbes）進帳12分。

公鹿則以「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）27分12籃板表現最佳，布萊索（Eric Bledsoe）21分，密道頓（Khris Middleton）15分，康納頓（Pat Connaughton）14分，羅培茲（Brook Lopez）11分10籃板，米羅提契（Nikola Mirotic）則貢獻10分。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1080311

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