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翁瑋均優質先發桃猿橫掃兄弟 勝投送媽媽

最新更新：2019/05/12 20:41
中華職棒Lamigo桃猿隊投手翁瑋均12日母親節8局優質先發，率隊以9比4擊敗中信兄弟隊，拿下近期3連勝，他並將勝投獻給媽媽。中央社記者張新偉攝　108年5月12日
中華職棒Lamigo桃猿隊投手翁瑋均12日母親節8局優質先發，率隊以9比4擊敗中信兄弟隊，拿下近期3連勝，他並將勝投獻給媽媽。中央社記者張新偉攝　108年5月12日

（中央社記者謝靜雯、張新偉台北12日電）Lamigo桃猿隊投手翁瑋均今天8局優質先發，率隊以9比4擊敗中信兄弟隊，拿下近期3連勝，賽後兩隊勝差拉近至0.5場。翁瑋均今天投球局數、用球數都是生涯新高，他將勝投獻給媽媽。

中職Lamigo桃猿隊10日起與目前戰績排名首位的中信兄弟隊交手，系列賽最終戰，由年輕土投翁瑋均先發，前5局僅被敲出3支安打、無失分，直到6局先被王威晨敲出二壘打，再被林智勝敲出安打，失掉唯一一分，總計用105球投8局，拿下個人本季第3勝。

桃猿隊總教練洪一中表示，翁瑋均在春訓時表現不錯，投球續航力也足夠，今天比賽前半段打線就幫忙取得較大的領先，原本7局結束有想要換投，「但教練團希望讓他嘗試多投一局，看看他的極限在哪邊」。

翁瑋均表示，很久沒有投這麼長局數，最後一局靠著意志力投完，也感謝隊友前半段幫忙打了許多分數，「投起球來比較不會這麼緊繃，也比較放得開」，今天投球策略就是全力丟好球，剩下來的交給守備幫忙。

翁瑋均拿下個人本季第3勝，也幫助球隊關鍵系列賽搶勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。翁瑋均表示，母親節因為有比賽，沒能回家陪媽媽，「平常該講的都有講了，今天這場勝投就當成母親節禮物、獻給媽媽」。

桃猿隊今天打線發揮，全場敲出13支安打，開賽1到3局、局局得分，3局打完取得8比0領先，5局再靠著接連安打、保送、高飛犧牲打拿下第9分，系列賽橫掃兄弟。（編輯：唐聲揚）1080512

中職Lamigo桃猿隊與中信兄弟隊連續多日交手，12日桃猿由年輕投手翁瑋均先發，前5局僅被敲出3支安打、無失分，直到6局失掉唯一1分，總計用105球投8局，拿下個人本季第3勝。中央社記者張新偉攝　108年5月12日
中職Lamigo桃猿隊與中信兄弟隊連續多日交手，12日桃猿由年輕投手翁瑋均先發，前5局僅被敲出3支安打、無失分，直到6局失掉唯一1分，總計用105球投8局，拿下個人本季第3勝。中央社記者張新偉攝　108年5月12日
中職Lamigo桃猿隊投手翁瑋均（黑衣者）12日8局優質先發，率隊以9比4擊敗中信兄弟隊，賽後也獲選單場MVP，與啦啦隊成員們一起跳舞。中央社記者張新偉攝　108年5月12日
中職Lamigo桃猿隊投手翁瑋均（黑衣者）12日8局優質先發，率隊以9比4擊敗中信兄弟隊，賽後也獲選單場MVP，與啦啦隊成員們一起跳舞。中央社記者張新偉攝　108年5月12日
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