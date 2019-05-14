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瓊斯盃邀請名單確定 突尼西亞首度來台獻藝

最新更新：2019/05/14 18:18

（中央社記者龍柏安台北14日電）中華民國籃球協會秘書長李一中今天表示，今年瓊斯盃外隊名單已大致底定，預計除了地主中華藍、白兩隊外，還邀請7支外隊，其中非洲強權突尼西亞將首度來台獻藝。

一年一度的威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，今年將於7月12日在彰化縣立體育館點燃戰火，不過本屆賽事與過去不同，比賽將切成2段，於7月12至16日在彰化舉行，休兵一天後賽事將再拉回北台灣，於7月18至21日在新莊體育館續戰。

今年來台參賽的球隊，包括突尼西亞、伊朗、約旦、菲律賓、日本、南韓，以及台灣新生代長人譚傑龍所效力的加拿大英屬哥倫比亞大學，加上地主中華藍、白兩隊，共9隊參戰。

突尼西亞是繼2016年埃及之後，近年第2支來台參加瓊斯盃的非洲球隊，他們也是2017年非洲錦標賽冠軍，也已取得今年世界盃男籃賽入場券。

李一中透露，這次來台參加瓊斯盃的外隊，除了加拿大的哥倫比亞大學外，清一色都是世界盃男籃賽的參賽隊伍，各隊希望藉由瓊斯盃加速球隊磨合，並探探其他隊伍虛實，其中僅日本派出1.5軍應戰，其他球隊多半都以一軍主力應戰。

今年世界盃男籃賽，將於8月31日在中國舉行，共有32支球隊參賽。（編輯：張雅淨）1080514

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