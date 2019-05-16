羅培茲發威率公鹿逆轉暴龍 東區冠軍賽拔頭籌

（中央社密爾瓦基15日綜合外電報導）羅培茲今天在第4節強攻13分，整場比賽繳出29分、11籃板的「雙十」成績，加上「字母哥」安特托昆博、密道頓也都有「雙十」表現的情況下，讓公鹿以108比100逆轉擊敗暴龍，在NBA東區冠軍賽開出紅盤，系列賽1比0領先。

美國職籃NBA東區頭號種子密爾瓦基公鹿在2001年後再度闖進東區冠軍賽，今天在主場進行的第一戰，對上2016年後再度於東區爭霸的第2種子多倫多暴龍。

公鹿在這場比賽打出8比3開局，但被暴龍回敬16比0攻勢，落後達兩位數，在暴龍伊巴卡（Serge Ibaka）投進壓哨球的情況下，公鹿首節23比34落後11分；上半場公鹿三分球命中率2成61、整體投籃命中率3成96都不及暴龍，在打完半場後，以51比59落後。

兩隊易籃再戰，公鹿打出11比4開局，一度將落後縮小到只剩1分差，但暴龍回敬9比0攻勢，公鹿再度落後10分，在暴龍西雅坎於三分線外砍進壓哨球後，公鹿打完3節，再以76比83落後；末節戰情陷入膠著之際，公鹿三分砲火及時復甦，在羅培茲（Brook Lopez）單節轟下13分帶領下逆轉戰情，最終108比100後來居上擊敗暴龍。

公鹿今天逆轉取勝，在東區冠軍賽以1比0領先暴龍，兩隊當地時間17日將繼續在公鹿主場進行系列賽第2戰。

羅培茲今天無疑是公鹿贏球最大功臣，除生涯在季後賽新高的29分，還有11籃板，4阻攻、2助攻的表現，安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）有24分、14籃板、6助攻、3阻攻、2抄截，密道頓（Khris Middleton）有11分、11籃板的「雙十」演出，布洛格登（Malcolm Brogdon）和米羅提契（Nikola Mirotic）分別有15分、13分進帳。

暴龍雷納德（Kawhi Leonard）、勞瑞（Kyle Lowry）今天分別攻下31分、30分，西雅坎（Pascal Siakam）進帳15分。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1080516