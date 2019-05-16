鄭兆村出征鑽石聯賽 盼能一舉達奧運參賽標

亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村（中）16日上午在中華田協秘書長王景成（左2）與教練薛聖融（右）等人陪同下，搭機前往上海參加世界田徑鑽石聯賽。中央社記者龍柏安攝 108年5月16日

（中央社記者龍柏安台北16日電）亞錦賽拉傷大腿的傷勢還未完全恢復，上週又發燒掛急診打點滴，身體未達最佳狀況的亞洲標槍紀錄保持人鄭兆村，仍盼自己能在田徑鑽石聯賽，一舉突破85公尺大關並取得奧運門票。

鄭兆村今天中午從松山機場出發飛往中國上海，參加世界田徑鑽石聯賽上海站，他也是台灣自2016年跳高好手向俊賢後，近3年來首位獲邀參賽的台灣田徑選手，由於這項比賽純採邀請制，因此比賽強度、參賽陣容都屬世界一流。

上個月的卡達亞洲田徑錦標賽，鄭兆村繳出86公尺72奪金，這個成績在今年賽季仍高掛全球第一，不過他在第一次試擲就拉傷右大腿，返台後訓練強度也受到影響，雪上加霜的是，上週又感冒發燒，他無奈地說：「就算感冒，我也很少發燒，在我印象中，上次發燒可能是10年前的事。」

鄭兆村坦言，發燒後訓練幾乎停擺，這禮拜總算開始提高訓練強度，但身體感覺還沒回到顛峰，但他樂觀地說：「就當試試自己的能耐，反正還是會全力以赴。」

國際田徑總會（IAAF）規定，2020東京奧運採達標與積分雙軌制，取標時間從今年5月開始，標槍的奧運參賽門檻則是85公尺，意味著只要鄭兆村在上海再次繳出85公尺以上，就可提前取得奧運門票。

鄭兆村說，當然希望能在奧運取標的第一場比賽就能達標，不過也不會給自己太多壓力，畢竟只要能保持健康出賽，未來一年內都還有衝刺積分，以及拚奧運參賽標的機會。（編輯：張芷瑄）1080516